Aumento de prepagas: cuánto suben las cuotas de OSDE, Galeno, Swiss Medical y otras empresas en agosto

Las empresas de medicina prepaga ya confirmaron los aumentos que aplicarán en agosto de 2026. Las cuotas subirán hasta 2,1%, según la compañía y el plan contratado, con ajustes que, en algunos casos, se ubican por encima de la inflación de junio, que fue del 1,9%.

Los nuevos montos fueron informados por las prestadoras a través del sistema obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que desde julio de 2025 exige publicar mensualmente los precios diferenciados por plan, edad y región del país.

Por el momento, cinco de las principales empresas del sector ya anunciaron cuánto aumentarán desde agosto:

La mayoría de las empresas de medicina prepaga que informaron el aumento subirán las cuotas un 1,9%. Foto: Imagen ilustrativa MDZ

En el caso de Galeno, la actualización también alcanzará a algunos copagos.

Según las empresas, los nuevos ajustes se deben al aumento sostenido de los costos del sistema de salud, entre ellos los insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Cuánto cuesta una prepaga en Argentina

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, durante julio de 2026 las cuotas de los planes de medicina prepaga oscilaron entre $160.000 y $840.000 mensuales.

El valor final depende de distintos factores, entre ellos:

La edad de los afiliados.

La cantidad de integrantes del grupo familiar.

El tipo de cobertura contratada.

La cartilla médica incluida en el plan.

Además, se pueden sumar copagos por consultas, estudios y determinadas prácticas médicas, cuyos valores también fueron actualizados por varias prepagas en los últimos meses.

En los planes de mayor categoría, con cobertura integral, las cuotas superaron el millón de pesos por mes.

Cómo evolucionaron las cuotas de las prepagas

En julio, los planes de salud aumentaron 3,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2,9% a nivel nacional, según datos del Indec.

En el primer semestre del año acumularon subas de 17,2% en el AMBA y de 16,5% en el promedio nacional. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31% en el Gran Buenos Aires y el 30,5% en el promedio del país.