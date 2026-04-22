Empleadas domésticas en mayo 2026: cuánto cobran y qué pasa con el bono

Para muchas familias y empleadas domésticas del régimen de casas particulares, mayo de 2026 llega con una certeza incómoda: los salarios siguen atados a la última actualización oficial conocida. Hasta este 22 de abril no aparece una nueva resolución que modifique las escalas difundidas para marzo, por lo que los empleadores deberán seguir tomando como referencia esos valores mínimos.

La última suba formal fue la establecida por la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó aumentos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo .

Con ese esquema, la categoría más habitual, la de tareas generales , mantiene un piso de $3.348,33 por hora con retiro y $3.599,87 sin retiro . En el cálculo mensual, los valores mínimos son de $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro .

En cuidado de personas , otra de las categorías más frecuentes, la escala marca $3.599,87 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro , mientras que el sueldo mensual asciende a $455.160,14 con retiro y $505.578,35 sin retiro . Más arriba quedan las categorías de tareas específicas , caseros y supervisión , con montos más altos según responsabilidad y modalidad.

No todos los casos se liquidan igual. La propia guía oficial aclara que los salarios mensuales corresponden a una jornada de 48 horas semanales . Cuando la prestación es de menos de 24 horas por semana , se toma directamente el valor hora. Si la jornada supera las 24 pero no llega a 48 horas, corresponde hacer una proporcionalidad sobre la escala mensual. Esa distinción es clave porque buena parte del trabajo en casas particulares no se desarrolla a tiempo completo, sino por días o por bloques semanales reducidos.

El salario básico no agota la liquidación. La normativa mantiene el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado sobre los salarios mensuales, y ese concepto debe figurar expresamente en el recibo. Además, continúa vigente el plus por zona desfavorable, que eleva en 30% las remuneraciones mínimas en determinadas regiones del país. Son dos variables que pueden modificar de manera sensible el ingreso final, sobre todo en relaciones laborales de varios años o en provincias alcanzadas por ese recargo.

El bono: qué pasó y por qué no corresponde contarlo en mayo

Acá está la actualización más importante respecto del texto base. El bono no remunerativo existió, pero no debe presentarse como un refuerzo abierto para mayo. La Resolución 2/2026 dispuso una suma de $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más por semana, $11.500 para quienes prestan tareas entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Sin embargo, el mismo texto oficial aclara que esas sumas eran pagaderas junto con los salarios de febrero y marzo de 2026. Es decir, no hay base oficial para afirmar hoy que en mayo vuelva a cobrarse ese extra, salvo que aparezca una nueva decisión paritaria.

A eso se suman los aportes y contribuciones obligatorios. Según la tabla oficial vigente desde el período marzo 2026, para trabajadoras activas de 16 horas o más semanales el total a ingresar es de $37.449,05, compuesto por $21.990,11 de aportes, $1.821,88 de contribuciones y $13.637,06 de ART. Para jornadas menores, los importes bajan escalonadamente. El dato también corrige otro detalle del texto original: el total oficial que figura hoy no es $37.884,95, sino $37.449,05 para esa franja horaria.