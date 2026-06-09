Gasoducto de San Rafael: cuánto falta para la inauguración

Hace diez años fue la última vez que se hizo una conexión a la red de gas natural en San Rafael . A partir de ese momento, comenzó una larga historia de promesas, proyectos y fondos para construir el gasoducto que proveerá a 26.000 familias del sur de Mendoza.

Desde la Municipalidad de San Rafael informaron que el personal de la comuna, de GasAndes y Ecogas, está ultimando los detalles para dar como finalizada la obra y poder hacer las conexiones de gas a las familias que esperan hace una década.

La última prueba técnica se lleva a cabo en la Estación de Separación y Medición de Regulación (SMR) y en la Estación de Separación, Medición y Odorización (ESMO). La planta está ubicada en la zona del paraje La Tosca, poco más de 50 kilómetros del casco urbano de la Ciudad de San Rafael.

"Estamos terminando, dando lo últimos pasos con el gasoducto . Estamos en al estación SMR y ESMO donde está odorizando el gas, se están haciendo las pruebas. Está la gente de GasAndes y Ecogas haciendo las pruebas", dijo el director de Obras Municipales, Vicente Giannone.

gasoducto san rafael 2 La inauguración del gasoducto está prevista para la semana que viene. Municipalidad de San Rafael

Cómo conectarse a la nueva red

Actualmente, hay miles de carpetas con la factibilidad aprobada en la Municipalidad de San Rafael esperando solo la conexión a la nueva red provista por el gasoducto. Sin embargo, desde la comuna llamaron a los vecinos a acercarse a la oficinas de Ecogas y contratar los servicios de una gasista matriculado para poder llevar adelante las tareas sin problemas.

gasoducto san rafael 4 Personal de Ecogas y GasAndes ultima detalles en la planta odorizadora de gas. Municipalidad de San Rafael

La larga historia del gasoducto

En 2016, fue la última vez que se firmó un pedido de factibilidad de conexión a la red de gas natural y esto fue lo que motivó al exintendente Emir Félix a mover el engranaje nacional para conseguir los fondos para conectar a San Rafael con el gasoducto GasAndes que pasa por San Carlos y lleva gas natural a Chile.

La primera promesa llegó durante la presidencia de Mauricio Macri. La obra estuvo incluida en los Presupuestos de 2018 y 2019 por un monto de 30 millones de dólares. El proyecto pasó la audiencia pública de impacto ambiental que se hizo en junio de 2018 pero nunca se hizo el llamado a licitación.

Con el cambio de Gobierno y en plena pandemia -noviembre de 2020- Emir Félix firmó el primer convenio por 1.500 millones de pesos con el secretario de Energía de Alberto Fernández, Darío Martínez, para ampliar la red de gas natural. Así lograron que la obra se incluyera en el Presupuesto nacional 2021.

Siete meses después ratificaron el convenio en San Rafael, sumaron la firma del intendente de General Alvear, Walter Marcolini, y sentaron en la mesa a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti por su rol ante la Nación. La inversión total de la obra ascendió a 2.133 millones de pesos y la comuna iba a recibir un primer desembolso de 423 millones de pesos para adquirir los caños.

Gasoducto san rafael soldadura.jpg

Recién en abril de 2022 -con Emir Félix internado en Buenos Aires- llegaron los caños para comenzar a montar la cañería de 50 kilómetros. Los caños se acopiaron cerca del arco de ingreso a la ciudad y casi de inmediato empezaron las tareas a la vera de la ruta nacional 143. Un años después la etapa de colocación de los caños estaba terminada, el ramal llegó hasta la plaza España del centro donde está la estación de rebaje.

A lo largo de 2023 se hizo el tramo final de la obra que incluyó control de costuras de soldadura, testeos hidráulicos y otras acciones para controlar la integridad de la cañería. Las tareas se ralentizaron y se comenzó a postergar la inauguración, que en un principio tenía septiembre como fecha límite.

Aunque algunas versiones indicaban que Emir Félix estaba aguardando el corte de cintas del gasoducto para apoyar a Sergio Massa, la verdad, fue que el candidato a presidente y por entonces ministro de Economía llegó a San Rafael en octubre y firmó un acuerdo para transferir 4 mil millones de pesos para terminar la obra y extenderla hasta Malargüe.

Con la promesa de fondos nacionales, Emir Félix ordenó continuar la obra con dinero de la comuna. Según la Justicia Federal, en la última etapa las erogaciones de la comuna alcanzaron los 575 millones de pesos. Sin embargo Sergio Massa perdió las elecciones nacionales y Javier Milei asumió como presidente el 10 de 2023. Una de las primeras decisiones del mandatario fue paralizar la obra pública y los fondos para terminar el gasoducto nunca llegaron.

En 2024, el municipio presentó una medida cautelar en la Justicia Federal para exigirle a la Nación que terminara la obra y, en mayo de ese año, el juez Eduardo Puigdéngolas falló a favor de la comuna. En julio, la cámara de casación federal resolvió rechazar el recurso de queja de los asesores de la Nación por improcedente.