Cómo es la nueva tecnología que ya usa Mendoza para evitar errores de reconocimientos de recién nacidos
En Mendoza ya están operativas las pulseras que utilizan tecnología para vincular a los recién nacidos con su madre desde el momento del parto.
En Mendoza ya se encuentra operativo en todas las maternidades públicas de la provincia el nuevo sistema de identificación neonatal, el cual utiliza tecnología para reemplazar al sistema manual y que tiene por objetivo eliminar cualquier tipo de error en el reconocimiento y vínculo de un recién nacido con su madre.
Cabe resaltar que en Mendoza, por resolución, en todas las instituciones sanitarias es obligatorio utilizar pulseras inviolables para el binomio madre-hijo para garantizar la protección de la identidad del recién nacido desde el momento del parto.
De esta manera, el nuevo sistema reemplazará el sistema manual, en el cual errores en datos como nombres, apellidos o números de documento podían generar confusiones, tanto administrativas como legales.
Según aseguraron desde el Gobierno, esto permitirá garantizar iguales condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en el sistema sanitario provincial. En ese sentido, el ministro de salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, aseguró que "todas las madres y los recién nacidos de las siete maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto".
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, quien recorrió junto a Montero el Hospital Lagomaggiore, aseguró que la incorporación de esta tecnología representa "un avance que mejora la seguridad neonatal, protege el derecho a la identidad y elimina los riesgos de error de los sistemas manuales".
Cómo es el nuevo sistema de pulseras digitales
El novedoso sistema contempla la utilización de equipos de impresión térmica para la confección de pulseras inviolables destinadas tanto a la madre como al recién nacido. Esto, indican desde el Gobierno, permitirá "no cometer ningún error en la identificación y que siempre la mamá y su bebé estén identificados correctamente”. Según Montero, esta medida se enmarca en "un proceso de transformación digital del sistema sanitario".
De este modo, a través de etas nuevas rotuladoras los datos serán impresos de manera automática y digital, vinculando a la madre con el recién nacido desde el momento del parto, lo que eliminará los riesgos de confusión, sustracción de identidad o entregas erróneas.
Además, las nuevas pulseras incorporan herramientas de trazabilidad digital: además de los datos impresos, también se incluyen códigos QR que permitirán al recién nacido vincularlo a futuro con su historia clínica digital e integrar información de vital importancia para su atención. En este último aspecto, se contará con la información de, por ejemplo, su grupo sanguíneo o alergias.
Según indicaron desde el Gobierno, la iniciativa está enmarcada por lo establecido en la Ley Nacional 24.540, la cual establece el régimen obligatorio de identificación para recién nacidos; y en la Ley Provincial 6.316, que regula el sistema de identificación en Mendoza.