Cómo es la nueva tecnología que ya usa Mendoza para evitar errores de reconocimientos de recién nacidos

En Mendoza ya están operativas las pulseras que utilizan tecnología para vincular a los recién nacidos con su madre desde el momento del parto.

Las pulseras utilizarán tecnología para eliminar los riesgos que había en el sistema manual.

En Mendoza ya se encuentra operativo en todas las maternidades públicas de la provincia el nuevo sistema de identificación neonatal, el cual utiliza tecnología para reemplazar al sistema manual y que tiene por objetivo eliminar cualquier tipo de error en el reconocimiento y vínculo de un recién nacido con su madre.

Cabe resaltar que en Mendoza, por resolución, en todas las instituciones sanitarias es obligatorio utilizar pulseras inviolables para el binomio madre-hijo para garantizar la protección de la identidad del recién nacido desde el momento del parto.

De esta manera, el nuevo sistema reemplazará el sistema manual, en el cual errores en datos como nombres, apellidos o números de documento podían generar confusiones, tanto administrativas como legales.

pulsera digital neonatalidad 2 El nuevo sistema reduce el margen de error en la identificación de recién nacidos. Gobierno de Mendoza Según aseguraron desde el Gobierno, esto permitirá garantizar iguales condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en el sistema sanitario provincial. En ese sentido, el ministro de salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, aseguró que "todas las madres y los recién nacidos de las siete maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto".

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, quien recorrió junto a Montero el Hospital Lagomaggiore, aseguró que la incorporación de esta tecnología representa "un avance que mejora la seguridad neonatal, protege el derecho a la identidad y elimina los riesgos de error de los sistemas manuales".