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Cómo es la nueva tecnología que ya usa Mendoza para evitar errores de reconocimientos de recién nacidos

En Mendoza ya están operativas las pulseras que utilizan tecnología para vincular a los recién nacidos con su madre desde el momento del parto.

Lucián Astudillo

Lucián Astudillo

Las pulseras utilizarán tecnología para eliminar los riesgos que había en el sistema manual.

Las pulseras utilizarán tecnología para eliminar los riesgos que había en el sistema manual.

Gobierno de Mendoza

En Mendoza ya se encuentra operativo en todas las maternidades públicas de la provincia el nuevo sistema de identificación neonatal, el cual utiliza tecnología para reemplazar al sistema manual y que tiene por objetivo eliminar cualquier tipo de error en el reconocimiento y vínculo de un recién nacido con su madre.

Cabe resaltar que en Mendoza, por resolución, en todas las instituciones sanitarias es obligatorio utilizar pulseras inviolables para el binomio madre-hijo para garantizar la protección de la identidad del recién nacido desde el momento del parto.

De esta manera, el nuevo sistema reemplazará el sistema manual, en el cual errores en datos como nombres, apellidos o números de documento podían generar confusiones, tanto administrativas como legales.

pulsera digital neonatalidad 2
El nuevo sistema reduce el margen de error en la identificación de recién nacidos.

El nuevo sistema reduce el margen de error en la identificación de recién nacidos.

Según aseguraron desde el Gobierno, esto permitirá garantizar iguales condiciones de seguridad para todas las familias que se atienden en el sistema sanitario provincial. En ese sentido, el ministro de salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, aseguró que "todas las madres y los recién nacidos de las siete maternidades públicas de Mendoza quedarán identificados digitalmente desde el momento del parto".

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, quien recorrió junto a Montero el Hospital Lagomaggiore, aseguró que la incorporación de esta tecnología representa "un avance que mejora la seguridad neonatal, protege el derecho a la identidad y elimina los riesgos de error de los sistemas manuales".

Cornejo posteo pulseras maternidad

Cómo es el nuevo sistema de pulseras digitales

El novedoso sistema contempla la utilización de equipos de impresión térmica para la confección de pulseras inviolables destinadas tanto a la madre como al recién nacido. Esto, indican desde el Gobierno, permitirá "no cometer ningún error en la identificación y que siempre la mamá y su bebé estén identificados correctamente”. Según Montero, esta medida se enmarca en "un proceso de transformación digital del sistema sanitario".

De este modo, a través de etas nuevas rotuladoras los datos serán impresos de manera automática y digital, vinculando a la madre con el recién nacido desde el momento del parto, lo que eliminará los riesgos de confusión, sustracción de identidad o entregas erróneas.

Impresora de para pulsera digital
Las nuevas rotuladoras imprimirán los datos de manera automática y digital.

Las nuevas rotuladoras imprimirán los datos de manera automática y digital.

Además, las nuevas pulseras incorporan herramientas de trazabilidad digital: además de los datos impresos, también se incluyen códigos QR que permitirán al recién nacido vincularlo a futuro con su historia clínica digital e integrar información de vital importancia para su atención. En este último aspecto, se contará con la información de, por ejemplo, su grupo sanguíneo o alergias.

Según indicaron desde el Gobierno, la iniciativa está enmarcada por lo establecido en la Ley Nacional 24.540, la cual establece el régimen obligatorio de identificación para recién nacidos; y en la Ley Provincial 6.316, que regula el sistema de identificación en Mendoza.

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