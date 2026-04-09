Empleadas domésticas en abril 2026: cuánto se paga por hora y qué adicionales siguen vigentes

Abril arrancó sin novedades salariales para empleadas domésticas . Después de los ajustes aplicados a comienzos de año, no hubo una nueva actualización paritaria y eso dejó vigentes los mismos valores que ya se venían pagando en marzo.

En ese escenario, quienes contratan empleadas domésticas y quienes trabajan en el sector siguen guiándose por la escala ya oficializada, que incluye montos mínimos por categoría, sumas adicionales obligatorias y reglas específicas según el tipo de tarea y la zona del país.

En el caso de las tareas generales, que abarcan principalmente limpieza del hogar , la hora se paga en abril de 2026 a $3.348,37 para trabajadoras con retiro y a $3.599,86 para quienes cumplen funciones sin retiro. Esos importes no cambiaron en el cuarto mes del año. Además, ya no se suma el bono extraordinario que se había abonado durante los primeros meses, por lo que el ingreso queda conformado únicamente por el salario correspondiente y los adicionales previstos por la normativa.

La escala salarial del régimen de casas particulares sigue diferenciando categorías y modalidades. En supervisión , los valores son de $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro , mientras que el salario mensual se ubica en $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro . Para tareas específicas , la hora asciende a $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro , con sueldos mensuales de $466.154,67 y $517.277,03 , respectivamente.

En la categoría de caseros , quienes residen en el lugar de trabajo perciben $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes . Por su parte, el personal de asistencia y cuidado de personas cobra $3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro , mientras que los salarios mensuales quedan en $455.160,14 y $505.578,34 . Para tareas generales , que es una de las categorías más consultadas, los montos mensuales mínimos son de $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro .

Qué extras deben sumarse al salario

Más allá del valor básico, el esquema contempla adicionales que deben incorporarse al cálculo final. Uno de ellos es el de antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Ese incremento se aplica cuando la relación laboral es continua y puede acreditarse. También sigue vigente el plus por zona desfavorable, equivalente al 30% extra sobre el salario mínimo para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

A eso se añade el pago diferencial por trabajo en fechas especiales del sector. En el calendario de abril estuvo incluido el Día de las Empleadas Domésticas, celebrado el viernes 3, y quienes prestaron servicios durante esa jornada deben cobrar un adicional, bajo el mismo criterio que se utiliza para feriados y días reconocidos por el régimen.

La registración sigue siendo obligatoria

La formalización del vínculo laboral continúa siendo un requisito indispensable. El empleador debe registrar a la trabajadora a través del sistema de ARCA, sin importar si trabaja pocas horas, varios días a la semana o bajo otra modalidad. Para hacerlo, primero necesita contar con clave fiscal. Luego debe cargar el CUIL de la empleada, lo que permite completar automáticamente parte de los datos personales.

Después, el sistema solicita información laboral más detallada: domicilio, tipo de tarea, cantidad de horas, forma de pago, remuneración acordada, fecha de ingreso y modalidad contractual. También debe declararse el domicilio donde se realiza el trabajo. Una vez revisados todos los datos, se puede generar desde la misma plataforma el recibo de sueldo, donde figuran el salario básico, las horas trabajadas y los adicionales correspondientes. Así, en un mes sin cambios paritarios, la referencia para abril sigue siendo la misma: salarios congelados, escalas vigentes y obligación de mantener la relación en regla.