Netflix: la miniserie de seis episodios perfecta para este sábado

Una miniserie de Netflix que combina suspenso y drama psicológico. Una historia intensa sobre una mujer atrapada en una relación marcada por la manipulación.

Netflix cuenta con una amplia oferta de miniseries de suspenso. Entre ellas se destaca Ángela, una producción española que es ideal para maratonear este sábado. Se estrenó en 2024 y es una adaptación de la ficción británica Angela Black. Cuenta con seis episodios: cada uno de una duración aproximada de 50 minutos.

La historia sigue a Ángela, una mujer que aparenta tener una vida familiar perfecta junto a su marido Gonzalo y sus dos hijas. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una realidad marcada por el maltrato y el control psicológico.

El elenco principal está encabezado por Verónica Sánchez, quien interpreta a Ángela, y Daniel Grao, en el papel de Gonzalo. También participan Jaime Zatarain, Lucía Jiménez y María Isabel Díaz Lago, entre otros actores. La dirección está a cargo de Norberto López Amado.

2222221 Ángela en Netflix.

La trama se intensifica cuando aparece Edu, un antiguo compañero de Ángela, que reabre una etapa de su pasado y le ofrece una posible salida a su situación. A partir de ese momento, la protagonista empieza a cuestionar su vida y las decisiones que ha tomado, en un contexto cada vez más peligroso.