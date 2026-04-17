Perfecta para un día: la miniserie de Netflix de 4 capítulos que no vas a poder dejar de ver
Esta miniserie de Netflix combina misterio, ciencia ficción y drama familiar en una historia breve, intensa y fácil de maratonear.
Netflix suele apostar por miniseries de ciencia ficción. Dentro de ese catálogo se encuentra La señal, una producción alemana estrenada en 2024 que se convirtió en una opción ideal para ver de un tirón. Tiene pocos capítulos y te mantiene atrapado de principio a fin.
La serie cuenta con 4 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Es una miniserie de drama, misterio y ciencia ficción, creada por Sebastian Hilger, Philipp Leinemann y Kim Zimmermann. Está protagonizada por Florian David Fitz, Peri Baumeister y Yuna Bennett, entre otros.
La sinopsis gira en torno a la desaparición de una astronauta durante una misión espacial. Su familia, especialmente su esposo y su hija, inicia una búsqueda desesperada de respuestas. Sin embargo, cuanto más investigan, más crece el misterio y también la sensación de peligro que los rodea.
Juega con la idea de lo desconocido y con el impacto emocional que deja la ausencia de un ser querido en circunstancias extremas. Se destaca por ser una propuesta breve dentro del catálogo de Netflix, ideal para ver en un día.
Es una miniserie interesante para quienes disfrutan del misterio con toques de ciencia ficción y drama familiar.