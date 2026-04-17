Asumir el cuidado de un hermano menor desde la infancia puede tener un impacto importante en el desarrollo emocional y social. Así lo señalan distintos estudios en psicología del desarrollo, que analizan cómo las tareas cotidianas dentro del hogar influyen en las habilidades de los niños .

Según estas investigaciones, los chicos que ayudan de manera frecuente en el cuidado de sus hermanos suelen entrenar, casi sin darse cuenta, capacidades como la empatía, la paciencia y la comprensión de las emociones ajenas. Esto ocurre porque deben prestar atención a señales, necesidades y estados de ánimo de otra persona.

Esa experiencia constante de “cuidar al otro” también favorece el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, la habilidad para reconocer lo que uno siente y lo que sienten los demás, y actuar en consecuencia en distintas situaciones sociales.

Los especialistas explican que este tipo de aprendizaje no se da solo en contextos formales. Surge en la vida diaria, en la convivencia familiar, cuando el niño asume pequeñas responsabilidades que implican atención y cuidado hacia sus hermanos menores .

Además, este rol puede fortalecer la capacidad de resolver conflictos. Al intervenir en discusiones o situaciones de enojo entre hermanos, los chicos practican formas de mediación y búsqueda de acuerdos, algo que luego puede trasladarse a otros ámbitos de la vida.

hermanos La habilidad clave que desarrollan los niños que cuidan a sus hermanos, según estudios. Canva

Otra consecuencia señalada por los expertos es el desarrollo de mayor sensibilidad social. Al estar expuestos a las necesidades de otros desde temprano, los niños pueden volverse más observadores y receptivos frente a lo que les ocurre a las personas de su entorno.

Sin embargo, los especialistas aclaran que el impacto depende del contexto. No es lo mismo una ayuda ocasional y acompañada por adultos que una carga excesiva de responsabilidades, que puede generar estrés o sobre exigencia en los chicos.

La investigación concluye que estas experiencias familiares, cuando son adecuadas a la edad, pueden convertirse en un aprendizaje valioso. Contribuyen a formar habilidades sociales que resultan útiles en la vida adulta, especialmente en la convivencia y el trabajo con otros.