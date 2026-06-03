30 años de Fe y Alegría en Argentina: educación que transforma vidas

Fe y Alegría Argentina celebra este año tres décadas de presencia en el país y lo hará con una cena solidaria especial que reunirá a personas, empresas e instituciones comprometidas con la educación y la inclusión social . El evento se llevará a cabo el 10 de junio, a las 20, en el Colegio del Salvador. Contará con la participación artística de Patricia Sosa y será conducido por la reconocida periodista Silvina Chediek.

La historia de Fe y Alegría en Argentina comenzó en Resistencia, Chaco, un 3 de junio de 1996. Impulsada por un sacerdote jesuita, el P. Benjamín Villalba y un grupo de vecinos del barrio Juan Bautista Alberdi, la comunidad se organizó para construir una escuela donde antes no existían oportunidades educativas . Abrió sus puertas con una sala de 5 para 42 niños/A. Allí sería el primer centro educativo de la organización, dando inicio a una historia de compromiso, solidaridad y transformación social.

Nélida Meza, primera maestra (en aquel momento con 26 años) y actual directora de nivel inicial, recuerda: “Las casas eran de chapa de cartón, no había servicios públicos, las calles eran de tierra. Era un barrio que estaba a las afueras de la ciudad de Resistencia. Nunca me iba a imaginar que esta iba a ser cuna para seguir multiplicando lo que es el gran movimiento de educación popular y promoción social, a nivel internacional. Cuando me entregan el proyecto eran solo dos hojas. ¡Fue un gran desafío ir desmembrando esas dos hojitas! Cada palabra iba diciendo el paso a paso de Fe y Alegría en esta comunidad. Recuerdo que los primeros días era común que cruzaran por nuestro patio camionetas de la policía que venían a allanar casas de vecinos. Teníamos que atrincherarnos en el aula. Bajo una lluvia de balas veíamos cómo se llevaban presos a muchos de esos vecinos, que eran papás de los niños que estaban en el aula. Una situación muy compleja y dolorosa. Queríamos otro futuro para esos niños y para el barrio”.

Nélida recuerda las caras de alegría de los nenes y las nenas que por primera vez iban a ingresar a un sistema formal y de calidad. “Esa fue la premisa desde el primer día: darles la oportunidad y la posibilidad de una educación de calidad. Los inicios no fueron fáciles, desde la parte edilicia, desde los niveles ministeriales, los cambios de gobierno… pero ya vamos 30 años”.

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Fe y Alegría está presente en 23 países del mundo

Lo que comenzó en Venezuela en 1955 hoy se ha expandido brindando educación en contextos de vulnerabilidad y exclusión social a cientos de miles de personas. En Argentina cuenta con espacios educativos a cuota cero (sin arancel) en Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, San Juan, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando a 6600 personas desde la primera infancia hasta la adultez a través de propuestas educativas formales y no formales, comunitarias y de formación para el trabajo. Incluyen jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de capacitación laboral, centros comunitarios, clubes de emprendimiento, talleres para personas privadas de libertad y grupos juveniles entre otras.

En el Gran Buenos Aires, lleva adelante su misión en los partidos de Quilmes, San Martín y San Miguel, donde impulsa tres Centros de Primera Infancia, dos secundarios para jóvenes y adultos, un Centro de Formación Profesional, un Club de Emprendimiento y un Centro Comunitario que brindan oportunidades educativas y de desarrollo a cientos de familias.

fe7 La primera escuela de Fe y Alegría, hoy es un centro educativo con los tres niveles para 750 estudiantes. Fe y Alegría.

Bajo el lema “Educamos para transformar”, Fe y Alegría promueve una educación de calidad, inclusiva y con fuerte compromiso comunitario. Su propuesta busca que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades y construir un proyecto de vida con mayores oportunidades.

“Hace 30 años comenzamos con una pequeña sala y un gran sueño. Hoy seguimos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades y construir una sociedad más justa”, destaca Fernando Anderlic, Director de la organización.

La cena aniversario será una oportunidad para celebrar el camino recorrido, agradecer a quienes hicieron posible esta historia y renovar el compromiso con miles de niños, jóvenes y adultos que encuentran en Fe y Alegría un espacio para aprender, crecer y proyectar un futuro mejor.

Porque hace 30 años que una misma certeza guía cada paso: allí donde hay una necesidad educativa, nace una oportunidad para transformar vidas.

* María Isabel Mullen, Comunicación Nacional de Fe y Alegría Argentina.