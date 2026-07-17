Turismo idiomático: los destinos que conquistan a los argentinos

El turismo educativo atraviesa una transformación entre los argentinos. En los últimos cinco años, las preferencias dejaron de concentrarse en los destinos tradicionales y comenzaron a orientarse hacia propuestas que combinan el aprendizaje de un idioma con experiencias culturales y de vida. En ese escenario, Asia emerge como el principal polo de crecimiento, mientras que Europa consolida nuevas alternativas para distintos perfiles de viajeros.

Según datos de Education First (EF), la demanda de argentinos que eligen Tokio como destino educativo se triplicó respecto de los niveles previos a la pandemia. Al mismo tiempo, Roma registró un crecimiento aún mayor dentro del segmento de personas mayores de 50 años, cuya demanda se cuadruplicó en comparación con 2019.

De acuerdo con la Japan National Tourism Organization, más de 33.800 argentinos viajaron a Japón durante 2025. Ese crecimiento se dio en paralelo con un récord histórico para el país asiático, que recibió 42,7 millones de visitantes internacionales durante el último año.

Según la información proporcionada, este fenómeno está vinculado al creciente interés de los jóvenes por expresiones culturales como el animé, el K-pop y los dramas coreanos. Estos consumos se transformaron en una puerta de entrada hacia Asia y despertaron un mayor interés por aprender idiomas y vivir experiencias de inmersión cultural.

"El número de argentinos que eligen Tokio como destino educativo se triplicó respecto a los niveles prepandemia, lo que refleja un vuelco total hacia un turismo idiomático guiado por las pasiones", afirmó Luciano Comba, Country Manager de EF en Argentina.

El ejecutivo agregó que "este fenómeno responde a un cambio profundo en las expectativas de los viajeros, quienes persiguen vivencias transformadoras en entornos que ofrecen un contraste absoluto en su idioma, estética y normas de convivencia".

Comba también señaló que la tendencia ya se observaba desde antes de la pandemia en otros mercados de la región, como México, donde las salidas grupales hacia Japón registraban una alta demanda. Según explicó, el crecimiento actual es tan importante que conseguir disponibilidad en la escuela de EF en Tokio se convirtió en un desafío, motivo por el cual la empresa incorporó la posibilidad de estudiar en Kioto durante el verano.

Tokio combina educación, cultura y experiencias

La escuela de EF en Tokio funciona en el edificio Shibuya Cross Tower, ubicado en uno de los sectores más reconocidos de la ciudad. El campus cuenta con espacios modernos y áreas comunes pensadas para favorecer la interacción entre estudiantes internacionales. Entre las actividades mencionadas se encuentran encuentros deportivos en el Parque Yoyogi, eventos interculturales como el International Cafe y recorridos por algunos de los principales atractivos de la capital japonesa.

La propuesta también incluye visitas al Santuario Meiji, recorridos por Harajuku, noches de karaoke e izakayas, experiencias en museos temáticos y actividades estacionales como los tradicionales picnics bajo los cerezos en flor durante la primavera o la observación de fuegos artificiales en verano. Además, los estudiantes aprovechan su estadía para realizar viajes hacia otros destinos del país, como Kioto mediante el tren bala, Hiroshima, Nikko o el parque FujiQ Highlands, ubicado al pie del Monte Fuji.

Europa amplía su protagonismo en la educación

El crecimiento del turismo educativo no se limita a Asia. Según los datos difundidos por EF, Europa también experimentó una expansión significativa, especialmente entre los viajeros mayores de 50 años.

Roma aparece como el caso más destacado dentro de ese segmento. La demanda para estudiar en la capital italiana se cuadruplicó respecto de los niveles registrados antes de la pandemia, impulsada por el interés en combinar formación académica, patrimonio cultural y experiencias internacionales.

De acuerdo con la empresa, este perfil de estudiantes prioriza destinos que integren calidad educativa, atractivos turísticos y un fuerte sentido de comunidad.

Malta, Múnich y Niza también muestran avances en el turismo

El informe también destaca el desempeño de otros destinos europeos. Malta superó el triple de la demanda registrada antes de la pandemia y continúa consolidándose como una de las principales opciones para estudiar inglés gracias a su condición de país angloparlante, su clima, su patrimonio histórico y sus costos moderados.

Por su parte, Múnich también triplicó sus registros frente a 2019, mientras que Niza, en la Costa Azul francesa, mostró un crecimiento cercano al doble. Los datos reflejan una diversificación cada vez mayor del mapa del turismo idiomático argentino, con estudiantes que buscan combinar aprendizaje, inmersión cultural y experiencias internacionales adaptadas a distintos momentos de la vida.