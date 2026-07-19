Juan Reinoso: "Nadie puede comprender por vos, ni siquiera la inteligencia artificial"

La irrupción de la inteligencia artificial, las transformaciones tecnológicas, el avance de las apuestas online y los cambios en el vínculo entre familias y escuelas redefinen los desafíos de la educación secundaria. En ese escenario, Juan Francisco Reinoso , rector del Colegio Los Robles y licenciado en Filosofía, comparte su mirada sobre el presente de los adolescentes y el papel que deben asumir los adultos.

En diálogo con Entrevistas MDZ , Reinoso sostiene que el mundo cambió más que los propios jóvenes, advierte sobre los riesgos de incorporar tecnología sin evidencia pedagógica y explica cómo las neurociencias ayudan a comprender el comportamiento adolescente . Además, reflexiona sobre la pérdida de autoridad de las instituciones, el vínculo entre padres y docentes y el impacto de la caída de la natalidad en las escuelas privadas.

-Yo creo que los desafíos de este momento tienen que ver con lo que una psicóloga argentina menciona siempre como la simetría que tienen hoy los adolescentes con los adultos. Es decir, ese posicionamiento donde el chico se siente en paridad con el adulto y todo lo que eso le provoca a nivel afectivo, que no es fácil de manejar.

-Bueno, el colegio siempre es un lugar donde estamos en contacto con la realidad de lo que los chicos están pasando. La ludopatía no es un problema actual; existió siempre. ¿Qué pasa? Con las redes sociales y la posibilidad de acceder de manera digital y no presencial a un casino, es como si el chico, hoy, llevara el casino en el bolsillo. Y que pudiera jugar, acceder, gastar dinero más; hay ciertas billeteras virtuales que les prestan dinero. Es decir, se complica un poco más la situación. A veces los papás nos quedamos tranquilos con que un chico no va a tal lado o a tal otro y, sin embargo por ahí el problema está en casa, porque puede estar apostando dinero en su propio living o en su propio cuarto. Eso es una complicación. Desde el colegio, por supuesto, se puede actuar, se puede avisar, se puede hablar con los chicos y con los padres y se pueden pedir intervenciones puntuales, porque si uno detecta que más allá del juego por curiosidad, que un chico o una chica puede hacer, estamos hablando de un nivel de adicción, ya es otro tema. Bueno, es importante que intervengan los profesionales que saben de esto.

-¿Ha ido cambiando mucho desde el comienzo del ejercicio de la rectoría a 25 años de trayectoria?

-Sí, sí ha ido cambiando. O sea, no ha cambiado tanto el adolescente; lo que ha cambiado es el mundo donde vive el adolescente. Es decir, una cosa es, como decía un psicólogo en una charla, tener que elegir entre "Flecha" y las "Pampero" cuando éramos chicos. Y otra cosa es entrar a una tienda de zapatillas donde vos tenés tantos modelos que ya te mareas. Bueno, ese mundo que encima, ahora lo tienen de manera digital, muchos más cerca, hace que el adolescente viva en un mundo diferente, con una con unas circunstancias que lo rodean, diferentes.Por lo menos acá en Capital Federal .Creo que también en otros lados, pero acá se da de un modo eminentemente fuerte para el adolescente, tiene todo el alcance. Por un lado, eso sí, ha cambiado. Después hay otros cambios sociales que también se vienen dando en los últimos años, que los afectan, por supuesto.

En educación parece que la tecnología debe darse si o si

Santiago Aulicino / MDZ

-Mencionaste la parte digital. Estamos como dando pasos atrás en la irrupción del celular en el aula para tratar de rescatarlos de las pantallas. ¿Cómo van con ese trabajo?

-Bueno, ese es un tema súper interesante, súper interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces en educación, principalmente, el tema de la tecnología, pareciera instalarse como algo que debe aplicarse sí o sí, (por lo menos años atrás) y sin muchas evidencias.Es decir, yo pongo un ejemplo muy concreto; hace unos años, con un amigo mío que era director de nivel primario en ese momento, fuimos a conocer el primer colegio de Capital, donde todos sus pizarrones eran los famosos "pizarrones inteligentes". Eran todas pizarras inteligentes, la novedad. Era una escuela de avanzada. Bueno, fuimos a conocer efectivamente todas las aulas y después cuando hablamos con una persona que nos estaba mostrando el colegio, nos dice off de récord:-Mira, la realidad es que casi no lo usamos. Arriba, ponemos una tapa y usamos el pizarrón. Ese ejemplo se puede trasladar a otras cosas. No sé si se acuerdan el tema de la computadora, que cada chico tenga su computadora en el colegio, que si eras un colegio que no tenía computadoras para todos los chicos, entonces estabas atrasado; el celular; hoy la inteligencia artificial, es decir, se traen dispositivos y tecnología que supuestamente van a mejorar, actualizar, renovar la educación y muchas veces esto se hace sin ninguna evidencia científica. Eso pasó con el celular. Hoy, como decís vos, están dando vuelta atrás. Hace poquito leí una una nota que en Noruega el gobierno prohibió a nivel primario el uso de la inteligencia artificial. No de los celulares que ya los habían sacado, sino el uso de la inteligencia artificial para hacer tareas, para hacer resúmenes, para hacer búsquedas. Entonces, creo que es interesante ver cómo a la educación, a veces, se la usa como "conejillo de indias" de cosas que debemos cuidar muchísimo más y ser más profesionales en eso.

-¿Y en cuanto a inteligencia artificial, para nivel medio, cuál es tu opinión?

-Mira, la inteligencia artificial, en primer lugar, es una herramienta. Como toda herramienta, puede ser mal usada o bien usada. Mal usada es cuando en vez de favorecer a lo que es el proceso de aprendizaje, lo dificulta. Y hay algo que tenemos que tener muy claro. Nadie, absolutamente nadie, puede comprender por mí. No puede comprender por mí, ni mi padre, ni mi madre, ni un dispositivo con inteligencia artificial. El objetivo intelectual de la educación es el aprendizaje, la comprensión de la realidad. Si yo no comprendo lo que estoy leyendo, por más que esté redactado impecable por un dispositivo con inteligencia artificial, no me está dando nada. Es una apariencia de comprensión. ¿Por qué? Porque yo, docente, leo que muy bien redactado, pero ¿qué comprendió este chico? ¿Cómo voy a evaluar ahora que sé que los chicos tienen dispositivos con inteligencia artificial? Es decir, creo que en sí misma la inteligencia puede ser muy bien usada.Yo he dado algunos pasos de prueba para ver de qué manera se puede utilizar bien, para educar, como una especie de entrenador intelectual. Creo que en eso tenemos que crecer nosotros, los educadores, en decir bueno, ¿cómo, se puede transformar este avance tecnológico en algo que nos ayude a que el chico comprenda más? ¿De qué manera? ¿Que le haga preguntas? ¿Que le provoque desafíos ? ¿Que el chico en vez de hacer dar respuestas, tenga que inventar buenas preguntas.? En fin, creo que hoy todavía estamos en pañales en eso, pero ya hay personas que están viéndolo y que están haciendo propuestas interesantes.

-Bien, y sabemos que sos un estudioso de las neurociencias. Estás a un pasito de entregar y defender la tesis.¿Qué aporte que quieras subrayar o destacar trajo la neurociencia a la actividad educativa?

-Me encanta tu pregunta. Por mi formación mi carrera de base es la filosofía y siempre dentro de la filosofía me interesó muchísimo el conocimiento humano. ¿Cómo es que el hombre conoce? Sí, y no solo como conoce a nivel sensible, por los sentidos, sino cómo conoce intelectualmente qué es lo que nos diferencia del resto de los seres que también tienen conocimiento. Hay distintas escuelas, distintas posturas, etcétera. Yo elegí la mía, que es la que creo que explica mejor, pero me faltaba toda la parte biológica, es decir, el ser humano conoce, pero no hay duda de que necesita para conocer toda la base biológica que el cerebro nos da y nos permite. Por otra parte, me permitió entender al adolescente. ¿Por qué? Porque uno tema que está súper hablado, por lo menos en el ámbito de las neurociencias y de la neuropsicología, es qué pasa en el cerebro adolescente, Por qué un chico que hasta 5.º grado era un chico responsable, respetuoso, en un momento dado parece ser un chico desregulado emocionalmente, que se enoja o que llora, o que se ríe o que se arriesga más. Por qué a veces afecta más todo el tema de las apuestas a un adolescente. Bueno, descubrir que en el cerebro adolescente se provoca una poda neural y que esa poda neural afecta principalmente al centro de inhibición que es aquel que nos frena. Y que a la vez del punto de vista hormonal nos provoca toda una serie de de acciones. Es como si hiciéramos un auto que tiene mucha velocidad y poco freno. Eso es un adolescente. Entender que no es maldad, entender que no es maleducado, entender que no es una actitud de oposición porque sí, sino que adentro de él está sucediendo algo a nivel biológico que le hace decir, pensar o actuar de una manera que no hacía cuando era niño. A los padres y a los educadores, en general, nos llama la atención; saber que eso es parte de la esencia, te ayuda a comprenderlo más, a acompañarlo de otra manera, a decírselo, en fin, permite la comprensión más abarcativa de que es un adolescente.

-Mencionaste familias y mencionaste comunidad educativa. ¿De qué manera se complementan? Que es lo esperable en un momento que precisamente parece que atravesamos mucha oposición, mucha competencia y este, enfrentamiento diría, entre el docente y los padres?

-Sí, hay dos cosas. Primero, creo que los enfrentamientos, que los hay, pero que los que más se ven, son justamente los que a veces se destacan en los medios. Es normal, porque generalmente, los medios de comunicación tienen cierta tendencia a buscar lo problemático, lo distinto. No te van a hacer una nota con los 29 padres que están de acuerdo con el colegio. Te van a hacer la nota con el número 30 que le pegó a la maestra, como a veces vemos. O que algún lío hizo en el colegio. Entonces creo que, a veces. el micrófono es está puesto en el problema. Por otra parte, creo que sí hay a nivel social, una crisis de confianza en la autoridad, que no tiene que ver solamente con el colegio, tiene que ver con el policía que te frena, tiene que ver con la credibilidad del político, es decir, aquellas instituciones que hace 40 años, 30 años eran autoridad y hoy, por temas de orden cultural y de orden social, ya no lo son. Y se da esta cierta asimetría que te mencionaba entre adolescentes también los padres somos simétricos y a veces nos ponemos en igualdad de condiciones con un médico y entonces no lo dejamos que nos diga lo que tenemos que hacer y antes lo averiguamos nosotros por el chat gpt o en internet; con el policía otro tanto. Y con el colegio lo mismo. Los argentinos sabemos de todo. Dentro de las cosas que sabemos es de educación. Entonces, esa falta de confianza en que delante tuyo hay un profesional que está tratando de tirar del carro con vos para que a tu hijo le vaya bárbaro y ese creerte que estamos en igualdad de condiciones, dificulta que el colegio pueda cumplir su misión con los chicos.Entre los educadores es muy común hablar de que los grandes problemas no son los chicos, sino a veces los adultos, que nos cuesta aceptar ciertos límites. Imaginate si yo soy un papá que me cuesta decirle que no a mi hijo, que es muy común hoy en día. ¿Que pasa con una institución le dice que no? ¿De qué lado me pongo?También te pasa al revés. Te pasa que hay papás que te dicen:- Mira, yo no puedo decirle que no, díganle ustedes, como que el límite lo ponga el colegio. Bueno, son situaciones que bien llevadas, conversadas, planteadas directamente y si hay un un tiempo, una historia de confianza, es más fácil llevarlas adelante.

La inteligencia artificial en educación puede ser muy util

Santiago Aulicino / MDZ

-Para cerrar esta conversación por el día de hoy; hablábamos hace un ratito de la caída de la tasa de natalidad en el mundo y en Ciudad de Buenos Aires se nota muchísimo.Si bien hasta que llegue a nivel secundario falta un tiempo. ¿Están pensando alguna estrategia desde la escuela? ¿Cómo se conversa?

-Mira, yo creo que no solamente es una caída de la natalidad en la Ciudad Buenos Aires, sino, por lo menos la información que yo tengo, es que es un crecimiento vegetativo negativo, es decir, mueren más personas en la ciudad de las que nacen. Sin embargo, fíjate que la ciudad sigue creciendo. Sigue viniendo gente a la ciudad. No hay menos gente, hay menos niños. Segundo, que con cierto nivel socioeconómico que pueden hacerlo. se han ido de Capital, Es decir, al crecimiento vegetativo negativo se suma que ciertas familias de clase media alta que pudieron irse, muchas se han ido a Zona Norte. Nosotros tenemos otro colegio en zona norte y me acuerdo que la pandemia me decían que al jardín de infantes habían llegado 100 familias. Y, en tercer lugar, me parece que también, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay un tema vinculado a lo económico. Donde hay una cascada, el que tenían un colegio muy caro se va uno menos caro, El que estaba en este se va a un parroquial o se va a un colegio estatal. Y eso también afecta a cierto segmento, por lo menos de la educación privada. Nosotros, como decís vos, en secundaria estamos récord. Nunca tuvimos tantos chicos, nunca. De hecho estamos buscando más espacio. Ya pasó, por otras causas en 2001, 2002, con la crisis que cerraron muchos colegios, sobre todo privados. Yo tengo en mente cuatro que cerraron, algunos cerca donde yo vivía. No se previó. Fue una crisis económica. Creo que acá es distinto por lo que vos mencionaste de la baja natalidad, etcétera .Yo creo que los colegios podemos prever, podemos pensar estrategias. Y bueno, hace poco hubo dos colegios que se fusionaron en San Isidro, ya pasó el año pasado. Yo creo que va a pasar lo mismo. Pienso que por ahí los colegios como el nuestro, que en este mundo está creciendo, puede encontrar una posibilidad de algún colegio que por otro motivo no pueda sostener. Esa es una alternativa. Y después, nos hace ser mejores, porque si hay pocos chicos, vos, como colegio tenés que intentar ser lo mejor posible para que vayan a tu colegio. Tiene una parte positiva que es bueno que nos elijan, que nos elijan porque somos buenos, porque no solamente somos un colegio que vienen, porque sobran los chicos, como pasaba antes. Yo hago una propuesta diferencial bien clarísima.