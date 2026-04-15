Pidió salir del trabajo por un problema de salud, fue a un evento y lo despidieron. La Justicia consideró el caso y ordenó indemnizarlo con miles de euros.

Un trabajador de una empresa frutícola en Málaga, España, protagonizó un polémico despido que terminó en la Justicia. El caso generó debate porque todo comenzó con un problema de salud y terminó con una indemnización a su favor. Todo ocurrió en abril de 2025.

Sucedió que el empleado había pedido permiso para ausentarse durante varios días y participar en las procesiones de Semana Santa, pero la empresa rechazó su solicitud. Días después, mientras estaba en su jornada laboral, el hombre pidió retirarse antes de tiempo. Aseguró que tenía un fuerte dolor renal y que debía ir a la guardia médica.

Según se comprobó, efectivamente fue atendido en un hospital. Allí le dieron medicación para aliviar el dolor, lo que hizo que se sintiera mejor a las pocas horas. Tras esa mejoría, decidió asistir igual a una de las procesiones. Participó como “costalero”, una tarea que consiste en cargar el trono durante el evento religioso.

dolor de panza Polémico despido: pidió salir por salud, fue a un evento y ganó en la Justicia. Canva

Al día siguiente volvió a su trabajo y presentó el certificado médico que justificaba su paso por la guardia. Sin embargo, la empresa consideró que su conducta no era compatible con el motivo por el que se había retirado antes.