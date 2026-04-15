Polémico despido: pidió salir por salud, fue a un evento y ganó en la Justicia
Pidió salir del trabajo por un problema de salud, fue a un evento y lo despidieron. La Justicia consideró el caso y ordenó indemnizarlo con miles de euros.
Un trabajador de una empresa frutícola en Málaga, España, protagonizó un polémico despido que terminó en la Justicia. El caso generó debate porque todo comenzó con un problema de salud y terminó con una indemnización a su favor. Todo ocurrió en abril de 2025.
Sucedió que el empleado había pedido permiso para ausentarse durante varios días y participar en las procesiones de Semana Santa, pero la empresa rechazó su solicitud. Días después, mientras estaba en su jornada laboral, el hombre pidió retirarse antes de tiempo. Aseguró que tenía un fuerte dolor renal y que debía ir a la guardia médica.
Según se comprobó, efectivamente fue atendido en un hospital. Allí le dieron medicación para aliviar el dolor, lo que hizo que se sintiera mejor a las pocas horas. Tras esa mejoría, decidió asistir igual a una de las procesiones. Participó como “costalero”, una tarea que consiste en cargar el trono durante el evento religioso.
Al día siguiente volvió a su trabajo y presentó el certificado médico que justificaba su paso por la guardia. Sin embargo, la empresa consideró que su conducta no era compatible con el motivo por el que se había retirado antes.
Por ese motivo, fue despedido. La compañía entendió que había actuado de mala fe, ya que había dicho que iba al médico pero luego participó en una actividad exigente.
Qué determinó la Justicia sobre el despido
El caso llegó a la Justicia, que analizó lo ocurrido y concluyó que el despido no estaba justificado. El tribunal consideró que no hubo un incumplimiento grave y lo declaró improcedente, por lo que ordenó indemnizar al trabajador con unos 18.700 euros o reincorporarlo.