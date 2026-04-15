Alerta lluvia y rayos: el dispositivo que puede dañarse si no lo desconectás

Cuando se anuncia tormenta , muchos piensan solo en cerrar ventanas o evitar salir. Sin embargo, hay un hábito clave que puede evitar daños importantes en el hogar: desenchufar ciertos aparatos eléctricos. Aunque parezca exagerado, los especialistas coinciden en que es una de las medidas más efectivas para proteger los equipos si hay lluvia y rayos .

El motivo principal tiene que ver con los rayos. Cuando caen cerca, pueden generar picos de tensión en la red eléctrica. Esas subidas repentinas viajan por los cables y pueden dañar o quemar dispositivos en segundos, incluso si están apagados.

Entre los aparatos más vulnerables aparece el televisor. No alcanza con apagarlo con el control remoto: lo más seguro es desenchufarlo completamente. También se recomienda quitar otros cables conectados, como el de antena o HDMI, ya que pueden transmitir la descarga eléctrica.

Lo mismo ocurre con computadoras, módems y otros equipos electrónicos. Todos ellos tienen componentes sensibles que pueden fallar ante una sobretensión. Incluso si el rayo cae a varios kilómetros, el impacto puede viajar por la red y provocar daños.

Los expertos también aconsejan no usar estos dispositivos durante la tormenta. Lo ideal es desconectarlos antes de que empiece y esperar a que el mal tiempo pase para volver a enchufarlos. En zonas donde los cortes son frecuentes, sumar protectores de tensión puede ser una buena opción.

Otro punto importante es que no solo la corriente eléctrica representa un riesgo. Las conexiones externas, como antenas o cables de TV, suelen estar expuestas y pueden actuar como “puente” para que la descarga llegue al interior de la casa. Por eso, desconectar todo el sistema es la forma más segura de evitar daños.

Frente a una tormenta eléctrica, la recomendación es simple: desenchufar los aparatos electrónicos clave. Es una acción rápida que puede evitar pérdidas costosas y reducir riesgos dentro del hogar.