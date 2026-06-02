Cómo limpiar la goma del lavarropas para evitar malos olores y la aparición de hongos

Mantener la goma del lavarropas limpia es clave para prevenir la aparición de hongos y malos olores. Te explicamos cómo hacerlo.

Limpiar la goma del lavarropas de forma periódica ayuda a prolongar la vida útil del electrodoméstico. Foto: Shutterstock

Con el uso constante, la goma del lavarropas acumula detergente, humedad y pelusas que pueden favorecer la aparición de hongos y de malos olores, especialmente en los modelos donde la carga es frontal. Por eso, la limpieza periódica es fundamental y a continuación te contamos cómo hacerla.

Cómo limpiar la goma del lavarropas Para realizar una limpieza profunda, primero hay que separar con cuidado los pliegues de la goma y retirar cualquier suciedad visible. Luego, se puede aplicar una mezcla de agua tibia y vinagre blanco utilizando un paño o una esponja suave.

Es importante limpiar tanto la parte visible como el interior de los pliegues, ya que allí suele acumularse la mayor cantidad de humedad. Si hay manchas de moho, se puede dejar actuar el vinagre durante unos minutos antes de frotar suavemente la superficie.

La acumulación de humedad causa el mal olor del tambor del lavarropas Foto: Shutterstock Mantener limpia la goma del lavarropas es clave para prevenir olores desagradables en la ropa. Foto: Shutterstock

Cómo prevenir los malos olores y los hongos Una vez finalizada la limpieza, conviene secar bien toda la goma con un trapo limpio para evitar que quede humedad acumulada. También se recomienda dejar la puerta del lavarropas entreabierta después de cada lavado para favorecer la ventilación.