Cómo limpiar la goma del lavarropas para evitar malos olores y la aparición de hongos
Mantener la goma del lavarropas limpia es clave para prevenir la aparición de hongos y malos olores. Te explicamos cómo hacerlo.
Con el uso constante, la goma del lavarropas acumula detergente, humedad y pelusas que pueden favorecer la aparición de hongos y de malos olores, especialmente en los modelos donde la carga es frontal. Por eso, la limpieza periódica es fundamental y a continuación te contamos cómo hacerla.
Cómo limpiar la goma del lavarropas
Para realizar una limpieza profunda, primero hay que separar con cuidado los pliegues de la goma y retirar cualquier suciedad visible. Luego, se puede aplicar una mezcla de agua tibia y vinagre blanco utilizando un paño o una esponja suave.
Es importante limpiar tanto la parte visible como el interior de los pliegues, ya que allí suele acumularse la mayor cantidad de humedad. Si hay manchas de moho, se puede dejar actuar el vinagre durante unos minutos antes de frotar suavemente la superficie.
Cómo prevenir los malos olores y los hongos
Una vez finalizada la limpieza, conviene secar bien toda la goma con un trapo limpio para evitar que quede humedad acumulada. También se recomienda dejar la puerta del lavarropas entreabierta después de cada lavado para favorecer la ventilación.
Además de limpiar la goma regularmente, es útil realizar ciclos de mantenimiento periódicos y evitar dejar ropa húmeda dentro del tambor durante muchas horas. Con estos simples hábitos, el lavarropas se mantendrá en mejores condiciones y libre de olores desagradables por más tiempo.