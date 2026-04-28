Anses en mayo: cuánto cobrarán jubilados con aumento y bono

El calendario de mayo llega con una nueva actualización para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones previsionales de Anses . El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, que dejó atrás los aumentos trimestrales y pasó a aplicar subas mensuales atadas a la inflación.

En este caso, la referencia es el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que según Indec fue de 3,4% . Con ese movimiento, los haberes vuelven a modificarse en un contexto donde el poder de compra de los adultos mayores sigue bajo presión.

El mecanismo actual fue establecido por el Decreto 274/2024. Desde entonces, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás. Por eso, el aumento de mayo toma como base el IPC de marzo, mientras que el de junio dependerá del dato de abril. El sistema busca achicar la distancia entre precios y haberes, aunque conserva un rezago que se siente especialmente cuando la inflación vuelve a acelerarse.

La novedad de mayo no está solo en el porcentaje de movilidad . El bono extraordinario previsional continúa en el centro de la discusión porque funciona como complemento para los ingresos más bajos. El último decreto publicado en el Boletín Oficial, correspondiente a abril, fijó un refuerzo de hasta $70.000 para jubilados, pensionados, titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas alcanzadas por Anses. Ese bono no es remunerativo, no sufre descuentos y no se computa para otros conceptos.

Con la actualización de mayo, la jubilación mínima queda en torno a los $393.174,10 . Si se suma el bono completo de $70.000 , el ingreso total para quienes cobran la mínima llega a $463.174,10 . Este refuerzo, sin embargo, no se paga de manera igual para todos: quienes perciben un haber superior a la mínima, pero menor al piso integrado por haber más bono, reciben solo la diferencia necesaria para alcanzar ese monto.

PESOS Anses confirma aumento por inflación para jubilados en mayo y detalla montos con el bono de $70.000. Archivo MDZ

La jubilación máxima también se actualiza con el mismo criterio de movilidad y pasa a ubicarse en $2.645.689,40, sin acceso al bono extraordinario. La diferencia marca una de las características del esquema actual: el refuerzo está concentrado en los haberes más bajos, mientras que los ingresos previsionales más altos solo reciben el aumento mensual correspondiente por movilidad.

PUAM, pensiones y calendario de pagos

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, que equivale al 80% de la jubilación mínima, queda en $314.539,27 como haber base. Con el bono, el total informado para mayo asciende a $384.539,27. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el monto base se ubica en $275.221,87 y llega a $345.221,87 con el refuerzo. Para madres de siete hijos, la prestación se equipara a la jubilación mínima, por lo que el total con bono alcanza $463.174,10.

El cronograma de pagos de mayo tendrá el orden habitual por terminación de DNI. Las Pensiones No Contributivas se abonarán al inicio del mes, mientras que jubilaciones y pensiones comenzarán a pagarse desde el lunes 11 de mayo para documentos terminados en 0. El calendario también estará atravesado por los feriados del 1° de mayo, Día del Trabajador, y del 25 de mayo, por lo que los pagos se organizarán con interrupciones bancarias.

En síntesis, mayo llega con tres datos centrales para los beneficiarios de Anses: aumento mensual por movilidad, continuidad del bono como herramienta de compensación para los haberes más bajos y un calendario escalonado por DNI. Para conocer la fecha exacta de cobro, los titulares pueden consultar en Mi Anses, con CUIL y clave de la seguridad social, o comunicarse con la línea 130.