Emergencia a bordo: un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el conurbano bonaerense a baja altura
Un vuelo de Ethiopian Airlines que partió de San Pablo sobrevoló a la baja altura por el conurbano bonaerense por emergencia de "mínimo de combustible".
Un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines, que cubría la ruta San Pablo a Buenos Aires, encendió las alarmas en las últimas horas al declararse en emergencia por mínimo de combustible durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Se trata del vuelo ET506, operado por un Boeing 777-260 (LR), que despegó del Aeropuerto Internacional de San Pablo-Guarulhos y finalmente aterrizó en Buenos Aires a las 20.59 hora local, luego de un vuelo que se extendió por 3 horas 29 minutos, casi una hora más de lo previsto.
Video: la emergencia aérea que alarmó al conurbano bonaerense
Según los registros de Flight Radar 24, la aeronave sobrevoló a menos de 700 pies de altura (215 metros) distintas localidades del conurbano bonaerense, incluyendo La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón, Lobos, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, entre otros distritos.
Durante la maniobra, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza permaneció cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15, mientras se activaron los protocolos de emergencia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Equipos de rescate y control terrestre fueron desplegados en apresto para garantizar la seguridad.
El momento del aterrizaje
Pese a la situación, el avión logró aterrizar sin dificultades y tanto los pasajeros como la tripulación permanecieron fuera de peligro en todo momento. Desde la compañía señalaron al diario La Nación que la demora fue de apenas 30 minutos y que la aeronave continuó operando con normalidad, partiendo luego en el vuelo ET507 rumbo a Addis Abeba, capital de Etiopía.