Las impactantes imágenes del granizo que dejó la tormenta del fin de semana en gran parte del país

El fin de semana en Argentina estuvo atravesado por un intenso temporal que dejó a su paso lluvias, vientos fuertes y caída de granizo de gran tamaño en varias provincias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , durante la jornada del sábado se emitieron alertas naranja y amarilla que abarcaron a nueve provincias y a la Ciudad de Buenos Aires .

Las tormentas dejaron a su paso una abundante caída de granizo , con piedras de gran tamaño que sorprendieron a vecinos en diferentes puntos del país. Usuarios en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), compartieron fotos y videos que mostraban calles cubiertas de blanco, techos y autos dañados.

Severa tormenta de granizo esta mañana en Santa Rosa, provincia La Pampa, Argentina



La fuerte granizada cubrió de blanco calles y aceras.



Septiembre 20, 2025

Vía @WeatherMonitors pic.twitter.com/Smz6o0OUC5 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 20, 2025

Entre las provincias afectadas se encuentran Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Corrientes, Misiones y Chaco, además del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde también se sintieron los efectos del temporal.

Alertas del Servicio Meteorológico

El SMN advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, además del granizo.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse en lugares seguros, evitar la circulación en la vía pública durante los momentos más fuertes de la tormenta y retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas.

¿Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana?

Para este lunes se espera una jornada fresca, con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 20, en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, bajo un cielo que irá de algo a parcialmente nublado.

El martes será el día más frío de la semana, según informó el ente nacional, la mínima descenderá a 8 grados, acompañada por vientos del sector sur. Sin embargo, hacia la tarde el termómetro volverá a rondar los 20 grados, lo que dará lugar a un clima más agradable.

Para el miércoles y jueves, el SMN prevé condiciones similares: cielo algo a parcialmente nublado, con mínimas en leve ascenso y máximas cercanas a los 20 grados.