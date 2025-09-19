Graniza en Buenos Aires: las terribles imágenes de la intensa tormenta

Este viernes, la tormenta y el granizo azotan a gran parte de Buenos Aires. Mirá todas las imágenes del fenómeno.

Cerca de las 10 de la mañana, el cielo de la provincia y la ciudad de Buenos Aires se oscureció para dar paso a una fuerte tormenta con granizo. Desde entonces, diluvia en el territorio bonaerense y porteño, impactando a los vecinos que registraron el fenómeno con fotos y videos que compartieron en las redes sociales.

La tormenta tiene lugar luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera este viernes un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La vigencia del aviso se fijó desde las 9:10 hasta las 11.

El alcance de la alerta por granizo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los siguientes partidos bonaerenses: Avellaneda, Campana, Carmen de Areco, Chacabuco, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Lujan, Malvinas Argentina, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, S. A. de Giles, San A. Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Mirá los videos en las redes del granizo en distintos puntos de Buenos Aires Granizo en Buenos Aires

Granizo en Buenos Aires