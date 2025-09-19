Primavera en Buenos Aires: música en el Planetario, la maratón más grande de Latinoamérica y más actividades del fin de semana

Con la llegada de los días de calor y en la previa de la primavera , la Ciudad de Buenos Aires volverá a ofrecer este fin de semana un gran abanico de actividades deportivas, culturales y artísticas, que van desde Nathy Peluso en el Planetario hasta la Banda Sinfónica de la Ciudad con la música de Star Wars.

Dentro de las actividades que ofrecerá la agenda cultural se encuentra una deportiva, con la Maratón Internacional de Buenos Aires, que se llevará a cabo este domingo y contará con un récord de inscriptos. La largada de la prueba más convocante de Latinoamérica será desde la Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Dorrego, a las 7 de la mañana, donde también estará la meta.

Además, en el Parque Sarmiento se llevará a cabo la Expo Running, el viernes de 12 a 20 y el sábado de 10 a 18, con un stand de la Ciudad como atractivo principal.

Uno de los principales atractivos de esta agenda será la presentación de Nathy Peluso como maestra de ceremonias en Camping BA, el festival de la Ciudad que celebra la llegada de la primavera y que se realiza en el parque del Planetario. Junto a la reconocida cantante se presentarán Tayhana y Negro Dub, además de otros artistas invitados. El show será este sábado, de 14 a 21, en el parque ubicado en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán.

Por otro lado, desde este viernes a las 18 en el Museo Moderno (Avenida San Juan 350), se inaugurará una muestra sobre Nacha Guevara, quien logró una transformación social y cuyo protagonismo en la historia del arte es celebrado en esta exposición. Podrá visitarse de miércoles a lunes, entre las 11 y las 19, y estará disponible hasta febrero de 2026.

En la Usina del Arte (Caffarena 1), la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará las bandas sonoras de películas emblemáticas, desde la música de Star Wars y E.T. hasta los filmes mudos de Charles Chaplin. La entrada es gratuita y se obtiene con inscripción previa en el sitio usinadelarte.ar.

Además, en el marco del Día del Fileteado Porteño, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Avenida Triunvirato 4444) se inauguró la muestra Filete en expansión, que celebra un arte representativo de la Ciudad. La exposición se puede visitar todos los días, de 11 a 21.

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), Florian brindará un show en la terraza con un recorrido por su música y clásicos de la música argentina. Será este domingo a las 18.

Otra actividad para darle la bienvenida a la primavera será en el Jardín Japonés (Avenida Casares 3450), con la Exposición Anual de Ikebana Internacional, donde se podrán descubrir los secretos del arte floral japonés. Estará disponible de viernes a domingo, de 10 a 18.

Actividades gastronómicas

En cuanto a la agenda gastronómica, los amantes de las milanesas podrán disfrutar en el Hipódromo de Palermo del Festival de las 100 milanesas, con food trucks y stands que ofrecerán distintas variedades. El festival será el sábado y domingo, de 12 a 20.

Otra propuesta para el fin de semana es visitar la Plaza Cataluña (Cerrito y Arroyo) y degustar sabores típicos de Francia, como crêpes, quiches, croissants, macarons y quesos. La feria funcionará de 11 a 18.30, el sábado y domingo.

Actividades teatrales

En el Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530), llegados desde Francia, se presentará la compañía Lamento y L’Académie Fratellini con un espectáculo de danza combinado con circo. Habrá dos funciones: el viernes a las 15 y el sábado a las 11.

Tras el éxito en las vacaciones de invierno, el Teatro Colón volverá a presentar Concierto entre almohadones. El carnaval de los animales y otras músicas, un espectáculo familiar con clásicos de la música. Habrá cuatro funciones: este domingo y el domingo 28 de septiembre, a las 11 y a las 13. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro (Tucumán 1171) y en teatrocolon.org.ar.

También en el Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad homenajeará a Maurice Ravel, a 150 años de su nacimiento, con un programa de obras y la participación del pianista italiano Giuseppe Albanese. La función será este sábado a las 20 horas y las entradas pueden adquirirse en la boletería o en teatrocolon.org.ar.

Por último, en el Teatro San Martín se realizará una nueva edición de la muestra que captura la identidad porteña con distintas imágenes de Buenos Aires y sus habitantes. La exhibición estará en el Hall Alfredo Alcón, primer piso, y podrá visitarse de martes a domingo, de 14 a 19.