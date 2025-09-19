Se largó con todo la tormenta y hay caída de granizo en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

Este viernes 19 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para el Área Metropolitana de Buenos Aires. El mismo rige desde las 9:10 y se extenderá hasta las 11.

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas en Buenos Aires? Las zonas bajo alerta son, además de la Capital Federal: Avellaneda - Campana - Carmen de Areco - Chacabuco - Escobar - Esteban Echeverria - Exaltación de la Cruz - General Las Heras - General Rodríguez - General San Martin - Hurlingham - Ituzaingó - José C. Paz - La Matanza - Lanús - Lobos - Lomas de Zamora - Lujan - Malvinas Argentina - Marcos Paz - Mercedes - Merlo - Moreno - Morón - Navarro - Pilar - S. A. de Giles - San A. Areco - San Fernando - San Isidro - San Miguel - Suipacha - Tigre - Tres de Febrero - Vicente López.

También hay un aviso similar en Almirante Brown - Berazategui - Berisso - Brandsen - Ensenada - Esteban Echeverria - Ezeiza - Florencio Varela - La Plata - Lomas de Zamora - Magdalena - Presidente Perón - Punta Indio - Quilmes.

Al norte, rige el mismo alerta en Florentino Ameghino - General Pinto - General Villegas - L. N. Alem - Lincoln.

¿Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires? Si bien el alerta rige hasta el mediodía, el SMN pronosticó tormentas aisladas incluso para la tarde de este viernes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%.