Alerta por tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y tormentas para la ciudad y la provincia de Buenos Aires este viernes. Según el organismo, las condiciones de inestabilidad climática se extenderán al menos hasta el sábado.

Para este viernes se prevé una jornada con tormentas durante la mañana y la tarde. De acuerdo con el sitio Meteored, la lluvia azotaría a la Ciudad de Buenos Aires a las 10 de la mañana y, luego, volvería a precipitar a las 12 hasta las 17 horas.

El SMN , por su parte, anticipó que las condiciones empezarían a mejorar hacia la noche, momento en que se espera cielo mayormente nublado. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Asimismo, desde el SMN emitieron alertas amarillas por tormentas en casi todo el territorio provincial, principalmente para la zona céntrica y sur.

smn alerta buenos aires Los partidos bonaerenses bajo alerta amarilla por tormentas. SMN

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El sábado persistirá el mal clima. El pronóstico indica cielo mayormente nublado durante todo el día, con probabilidades de lluvias fuertes en la tarde y tormentas hacia la noche. La temperatura mínima estimada es de 16 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 20 grados.

El domingo 21, que marca el comienzo de la primavera, presentaría una mejora en las condiciones meteorológicas. El pronóstico del SMN señala cielo mayormente nublado, sin anuncios de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 18.