La NASA reveló cómo suena el Río de la Plata con datos satelitales

La NASA realizó un sorprendente descubrimiento, luego de mostrar cómo suena el Río de la Plata a través de un método conocido como sonificación, donde se transforman en sonido los datos recolectados. El mismo fue compartido a través de las redes sociales de la agencia estadounidense, que muestra cómo sonaría el río que divide Argentina y Uruguay.

Según compartió la agencia de ciencia y tecnología de Estados Unidos, los datos fueron obtenidos en 2015 a través del satélite Aqua, perteneciente a la misma organización.

En esta publicación explicaron que este sonido "revela la belleza que surge cuando un gran río se encuentra con un océano aún más grande. El estuario, en la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná, desemboca en el Atlántico. Los sedimentos fluviales crean el característico color marrón de estas aguas", expresaron.

El estudio de la NASA que muestra como suena el Río de la Plata

Cómo fue el proceso para convertir los datos en un sonido Todo este proceso se pudo realizar a partir de la traducción matemática de los datos ocultos de color del océano a partir de una vista satelital, describieron. "Cada instrumento resalta un color diferente de la luz reflejada desde la superficie marina, y los patrones armoniosos corresponden a variaciones naturales que permiten a nuestros científicos desentrañar la composición oceánica desde el espacio", agregaron.