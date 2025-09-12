Cómo inscribir tu nombre para que viaje a la Luna con la NASA

La NASA abrió una convocatoria inédita en la que cualquier persona puede registrar su nombre y que sea parte de la próxima misión Artemis II, programada para 2026. Se trata de un vuelo tripulado que dará una vuelta alrededor de la Luna y volverá a la Tierra.

Los nombres serán recopilados y cargados en una tarjeta de memoria que viajará en la nave Orion y en el cohete SLS. A cambio, cada participante recibirá una tarjeta de embarque digital personalizada como recuerdo.

La iniciativa invita a quienes se inscriban antes del 21 de enero a ser parte simbólica del histórico viaje. El proceso es simple: con solo llenar un formulario online, el nombre queda registrado para la misión.

Una oportunidad para sentirse parte de la exploración espacial.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen serán los protagonistas del vuelo, pero millones de nombres acompañarán a la tripulación en este recorrido de 10 días.

Artemis II, un paso más hacia Marte

La misión Artemis II es considerada un ensayo crucial antes de volver a pisar la superficie lunar. Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y validará los sistemas para futuras expediciones.

Según la NASA, estas pruebas también son parte de los preparativos para una meta mayor, como llevar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte en los próximos años.

Cómo participar

artemis astronautas Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen. NASA

Las personas interesadas pueden ingresar a la página oficial de la NASA y elegir entre las versiones en español o en inglés para inscribir su nombre. El enlace directo en español es el siguiente: https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis.

Una vez registrado, se genera una tarjeta de embarque descargable, lista para compartir en redes sociales como símbolo de haber sido parte del viaje.

Un recuerdo para el futuro

Con esta iniciativa, la agencia espacial busca acercar la exploración a la gente común. No se trata solo de un experimento científico, sino de una invitación a que cada persona sienta que puede dejar su huella en la historia.

La NASA invita a sumar nombres al próximo viaje lunar. Shutterstock

En palabras de la NASA, el vuelo Artemis II “es una oportunidad para inspirar al mundo y acompañarnos en el camino hacia la exploración humana de lugares más profundos del espacio”.