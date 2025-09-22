Presenta:

Tras las nevadas, habilitaron el Cristo Redentor

El paso a Chile quedó habilitado este lunes a partir de las 9 horas.

ruta con nieve paso a chile por malargue (11).JPG
Rodrigo D'Angelo / MDZ

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado este lunes, a partir de las 9 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. El corredor internacional permanecía cerrado desde el sábado debido a las intensas nevadas y los pronósticos desfavorables en la zona cordillerana.

Tras realizar las tareas de control de hielo y condiciones de transitabilidad, desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, anunciaron la apertura para este lunes 22 de septiembre.

Cristo Redentor-108

Por su parte, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que estará poco nuboso en cordillera, sin nevadas. A primera hora de la mañana las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: - 4°
  • Punta de Vaca: - 10°
  • Puente del Inca: - 14°
  • Las Cuevas: - 15°

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, solicitan consultar el estado del paso a Chile en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

