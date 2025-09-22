Tras las nevadas, habilitaron el Cristo Redentor

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado este lunes, a partir de las 9 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. El corredor internacional permanecía cerrado desde el sábado debido a las intensas nevadas y los pronósticos desfavorables en la zona cordillerana.

Tras realizar las tareas de control de hielo y condiciones de transitabilidad, desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, anunciaron la apertura para este lunes 22 de septiembre.

Por su parte, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que estará poco nuboso en cordillera, sin nevadas. A primera hora de la mañana las temperaturas son las siguientes:

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, solicitan consultar el estado del paso a Chile en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.