Crueldad sin fronteras: intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y 17 murieron

El caso se descubrió en Los Libertadores, donde dos ciudadanos chilenos intentaron ingresar al país vecino con 50 crías de aves en envases de jugo.

Un impresionante caso de maltrato animal se detectó en el complejo chileno Los Libertadores, donde funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas incautaron 50 crías de aves que pretendían ser ingresadas a Chile desde Mendoza.

Según informó LosAndesOnline.cl a situación quedó al descubierto en el lado chileno del sistema Integrado Cristo Redentor, cuando el Servicio de Aduanas inspeccionó un vehículo particular ocupado por dos ciudadanos chilenos.

La revisión del vehículo inició cuando un funcionario notó dos envases de alimento para aves en la guantera. Al ser consultados, los ocupantes negaron transportar mercancías relacionadas, por lo que los fiscalizadores procedieron a un exhaustivo chequeo. En la vestimenta de los pasajeros, encontraron 25 envases de jugo que ocultaban las crías de aves.

Las autoridades constataron la figura de maltrato animal al determinar que 17 de las 50 aves habían muerto por asfixia y deshidratación. El director de Aduanas de Los Andes, Henry Domingo Jorquera, explicó al diario chileno que la falta de declaración y las condiciones del transporte representan un claro peligro para la fauna, ante un posible contagio de enfermedades.