Un joven murió tras impactar contra un muro y un poste en Maipú

Su auto colisionó contra el muro de un cantero y un poste de alumbrado en la calle Juan José Paso.

El accidente fatal se registró la madrugada de este sábado.

Un joven de 25 años, identificado como Tomás Amico, falleció en un siniestro vial. Su vehículo Chevrolet Corsa colisionó contra un muro separador y un poste de alumbrado público en Maipú.

El hecho ocurrió a las 6.20 de este sábado. Automovilistas y vecinos alertaron a través del 911 sobre el choque en la calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.

Personal policial, bomberos y el SEC acudieron al lugar y encontraron el cuerpo sin vida de Amico dentro del automóvil.