Del reto viral a la pesadilla judicial: la historia de la docente mendocina acusada falsamente de pedofilia

Una abuela fue suspendida, detenida e investigada por pedofilia a raíz de un video inocente. Su historia revela cómo la burocracia ciega y la tecnología pueden destruir una vida, incluso cuando la inocencia ha sido probada.

Una bomba de tiempo en el bolsillo En el mundo de hoy, un teléfono celular es más que un dispositivo; es la caja de secretos, el lazo familiar... o, en el caso de esta docente mendocina, la mecha que encendió una bomba de tiempo. La historia de una abuela y su nieta, que transcurre entre desafíos de YouTube y la justicia de Tupungato, no es sobre un crimen, sino sobre la tragedia de una vida desmantelada por un engranaje burocrático que, una vez puesto en marcha, no sabe cómo detenerse.

La alerta tecnológica que desató la pesadilla La nieta, una chica de 12 años, como parte de un "reto viral" con sus amigas, se filmó a sí misma con un celular en desuso de su abuela. Era un acto de curiosidad adolescente. Pero la tecnología de Google no ve contextos, solo patrones. La intención de subir el video a la red activó una alerta internacional por sospecha de pedofilia, y lo que siguió fue una pesadilla kafkiana. En cuestión de horas, la docente fue detenida, imputada por un delito grave y suspendida de su trabajo, perdiendo no solo su salario, sino también su prestigio en la comunidad.

La-Justicia La frialdad del sistema es tan alarmante como la rapidez de la alerta. Archivo MDZ.

Inocencia probada, castigo continuado La frialdad del sistema es tan alarmante como la rapidez de la alerta. Una vez que la propia menor declaró en Cámara Gessell y desvinculó a su abuela de cualquier delito, el camino lógico sería el sobreseimiento inmediato. Sin embargo, la justicia demora. La burocracia no se detiene por el sentido común ni la verdad. La Dirección General de Escuelas (DGE) mantiene la suspensión hasta que haya una resolución judicial definitiva, y la justicia dilata la audiencia, creando un círculo vicioso que prolonga el castigo a una persona inocente.