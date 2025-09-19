Se filtraron imágenes que complican al sospechoso de haber asesinado al turista argentino en Brasil

El martes, la Policía había capturado a Vítor dos Santos Oliveira, el principal sospechoso por el crimen del turista argentino en Brasil.

La semana pasada, un turista argentino, identificado como Alejandro Ainsworth (54), fue hallado muerto en Brasil. La víctima había desaparecido cuando salió de su hospedaje y nunca regresó. Además, su familia había denunciado que lo habían secuestrado y que le habían vaciado sus cuentas bancarias.

El martes, la Policía de Río de Janeiro, junto a la Policía local, detuvo al sospechoso de haber asesinado al turista argentino. Se trata de Vítor dos Santos Oliveira, quien fue capturado en São Paulo. Según trascendió, los agentes de la División de Homicidios lo identificaron gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a que realizó transacciones financieras con la tarjeta bancaria de la víctima.

Las imágenes que complican al sospechoso El 7 de septiembre, a las 23.44, el hombre de 54 años fue captado saliendo del Airbnb que había alquilado, el cual estaba ubicado en Copacabana, Río de Janeiro.

turista argentino asesiando en Brasil Captura de pantalla

Luego, el 8 de septiembre, cerca de la 1.45 de la madrugada, Ainsworth fue captado saliendo de una discoteca en Copacabana. En las imágenes se observa al turista argentino tomado de la mano con Oliveira. La víctima vestía unos jeans y una camiseta blanca estampada, mientras que Oliveira llevaba una camisa y un short beige. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, el detenido fue visto en una estación de servicio utilizando una de las tarjetas de la víctima.