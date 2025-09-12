Este es el argentino que puede ser elegido enólogo del año a nivel mundial

El prestigioso winemaker argentino Alejandro Vigil fue nominado por la publicación norteamericana Wine Enthusiast como “Enólogo del Año”. El argentino competirá con: Ed Carr (House of Arras, Australia), Andrea Daldin (Lamole di Lamole, Italia), Jesse Katz (Aperture Cellars, Estados Unidos) y Samra Morris (Alma Rosa Winery, Estados Unidos).

En referencia a Vigil, desde la publicación señalan que “a lo largo de su carrera, ha estado decidido a impulsar el conocimiento y la innovación enológica en la región y el país”.

Vigil es uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo. Lleva cosechados 16 vinos con puntaje ideal (100 puntos en reportes de los críticos más destacados del planeta).

María Sance y Alejandro Vigil. ¡No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota! Foto: Gentileza

Que dijo Vigil al enterarse de este reconocimiento

En referencia a la nominación, Alejandro Vigil comenta: “Este es un reconocimiento muy importante a una región. Es un gran trabajo que se viene haciendo por parte de los productores de vinos y cada vez que sale el nombre Argentina, considero que generamos una gran visualización para la vitivinicultura de nuestro país.

Vigil es actualmente el Director Enológico y de Viticultura de Catena Zapata, donde ingresó en el año 2001. En paralelo a esto es el cofundador de El Enemigo Wines, proyecto que inició junto a Adrianna Catena en 2008.

Alejandro Vigil junto a Laura Catena. Foto: MDZ Alejandro Vigil junto a Laura Catena. Foto: MDZ

Desde el año 2000, a través de los premios Wine Star Awards, los editores de Wine Enthusiast homenajean, a lo largo de 16 categorías, a los enólogos, las empresas y las regiones que realizan aportes excepcionales al mundo del vino y que, siguiendo una visión que conjuga calidad e innovación, generan gran impacto sobre los consumidores y las cadenas de comercialización. Son considerados uno de los galardones más importantes y prestigiosos de la industria del vino a nivel mundial.

En 2013 este premio de “Enólogo del Año” de Wine Enthusiast fue ganado por el mendocino Jorge Riccitelli, quien en aquel momento trabajaba para Bodega Norton.

Los ganadores de esta temporada se darán a conocer el 13 de noviembre en la edición “Lo Mejor del Año” de la revista y serán homenajeados en la gala anual de enero de 2026.