Mendoza se posiciona como destino atractivo para bodas internacionales

Mendoza continúa fortaleciendo su estrategia de promoción turística en diversos segmentos y, en esta oportunidad, lo hizo en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Bodas de Destino , desarrollado en Salta y Cafayate. El evento reunió a más de 120 referentes nacionales e internacionales vinculados al sector, entre organizadores, wedding planners, proveedores, empresarios gastronómicos y especialistas, quienes analizaron tendencias y oportunidades en este mercado en expansión.

La participación mendocina fue coordinada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), en línea con su calendario anual de acciones para dar a conocer las bondades de la provincia. Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del organismo, destacó que la propuesta local busca diversificar la llegada de visitantes. “Desde el Ente hemos diseñado un calendario de acciones teniendo en cuenta distintos públicos y mercados. También trabajamos con segmentos como el turismo de bodas, que viene creciendo con fuerza”, afirmó.

Según Mengarelli, Mendoza se consolida como un destino elegido para celebrar casamientos por sus paisajes, su infraestructura y la calidad de sus servicios. “Cada vez más personas, tanto de Argentina como de países como Brasil, México o Paraguay, nos eligen para disfrutar de este momento tan importante de sus vidas”, señaló la funcionaria.

La representación provincial incluyó un espacio específico para exhibir la oferta mendocina en este segmento, con la participación de María Quiroga, en nombre de Mendoza Bureau, y Marcia Mercado, en representación de San Rafael Bureau. Ambas instituciones forman parte del sector privado que promueve el desarrollo de eventos en la provincia y respaldan la articulación con el sector público en iniciativas de alcance nacional e internacional.

El encuentro, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos) y el Salta Convention Bureau, contó además con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Durante las jornadas, se presentaron disertaciones de especialistas, entre ellos Emora Franco, quienes analizaron las fortalezas de la Argentina como destino de bodas, al tiempo que identificaron a los principales competidores internacionales en este nicho.

Las bodas en Mendoza

La propuesta de Mendoza como destino de bodas se suma a su reconocimiento mundial en materia vitivinícola y gastronómica. Sus paisajes de viñedos a los pies de la cordillera, las opciones de turismo aventura y el desarrollo hotelero y gastronómico de alto nivel ofrecen un entorno ideal para quienes buscan experiencias personalizadas y memorables. A su vez, la conectividad aérea y la consolidación de servicios especializados hacen posible planificar bodas tanto íntimas como de gran escala.

La provincia apuesta a un modelo de promoción diversificado, que no solo se limita al turismo tradicional, sino que también se abre paso en segmentos como el turismo de reuniones, el de naturaleza, el enoturismo y, cada vez con mayor fuerza, el de bodas. Este último no solo atrae a visitantes que celebran su unión en Mendoza, sino también a sus familiares y allegados, generando un impacto económico positivo y sostenible.

Con la participación en el Segundo Encuentro Nacional de Bodas de Destino, Mendoza refuerza su posicionamiento como un destino integral, capaz de ofrecer propuestas turísticas durante todo el año y de competir en un mercado global que busca experiencias únicas en lugares de gran belleza natural.