Investigación en Las Heras: encuentran un hombre muerto dentro de una camioneta
La policía encontró un hombre de 59 años dentro de su camioneta. El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.
La policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo presentaba impactos de arma de fuego, hallado dentro de una camioneta en una acequia.
La víctima, identificada como Sergio Nacenta, de 59 años, fue encontrada en la calle Paso Hondo al sur de calle Recuero. El aviso al 911 sobre el vehículo en la acequia llevó al descubrimiento a las 0.56.
Personal de la Comisaría 56° de Algarrobal, junto con la Policía Científica, confirmó el deceso en el lugar. Equipos de Delitos Complejos y la UID Las Heras trabajaron en el sitio.
La Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras se encarga de la investigación.