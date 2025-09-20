Investigación en Las Heras: encuentran un hombre muerto dentro de una camioneta

La policía encontró un hombre de 59 años dentro de su camioneta. El cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.

Un hombre fue hallaado muerto con impactos de bala en en el cuerpo en Las Heras.

La policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo presentaba impactos de arma de fuego, hallado dentro de una camioneta en una acequia.

La víctima, identificada como Sergio Nacenta, de 59 años, fue encontrada en la calle Paso Hondo al sur de calle Recuero. El aviso al 911 sobre el vehículo en la acequia llevó al descubrimiento a las 0.56.

Personal de la Comisaría 56° de Algarrobal, junto con la Policía Científica, confirmó el deceso en el lugar. Equipos de Delitos Complejos y la UID Las Heras trabajaron en el sitio.