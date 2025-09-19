Basura y desbordes cloacales en los alrededores del centro de salud de Las Heras
Vecinos de Las Heras denunciaron que desde hace semanas hay desbordes cloacales y basura en la zona del centro de salud 136 de Las Heras.
Los vecinos de Las Heras denunciaron las malas condiciones de la zona alrededor del Centro de Salud 136. Es que en el cruce de las calles Madame Curie y Entre Ríos hay basura en las banquinas, acequias tapadas y desbordes cloacales.
Desbordes cloacales
Los trabajadores del Centro de Salud 136 aseguraron que en el lugar no se puede respirar por el olor a cloaca que hay en la zona.
Desde hace semanas, las tapas de las cloacas están desbordadas y generan una especie de laguna que emana olores desagradables.
Basura y acequias tapadas
A los olores nauseabundos por los desechos cloacales, se suma la basura a las orillas de las calles del barrio y las acequias tapadas.