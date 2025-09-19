Basura y desbordes cloacales en los alrededores del centro de salud de Las Heras

Vecinos de Las Heras denunciaron que desde hace semanas hay desbordes cloacales y basura en la zona del centro de salud 136 de Las Heras.

Aguas cloacales en las cercanías del Centro de Salud 136.

Centro de Salud 136 Las Heras Centro de Salud 136 de Las Heras. MDZ

Desbordes cloacales Los trabajadores del Centro de Salud 136 aseguraron que en el lugar no se puede respirar por el olor a cloaca que hay en la zona.

Desde hace semanas, las tapas de las cloacas están desbordadas y generan una especie de laguna que emana olores desagradables.

Acequias en los alrededores del Centro de salud 136 Acequias en los alrededores del Centro de Salud 136. MDZ