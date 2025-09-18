Tenía un arma de aire comprimido, quisieron identificarlo y golpeó a los policías: terminó detenido

El sospechoso se resistió al arresto y atacó a los policías, provocándole lesiones a uno de ellos. Por eso, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Un malviviente enfrentó a golpes a policías y terminó detenido la tarde del miércoles durante un control de rutina en Las Heras. El sospechoso portaba un arma de aire comprimido y le provocó lesiones a uno de los efectivos. Por eso, quedó tras las rejas a disposición de la Justicia.

El episodio se registró pasado el mediodía de la citada jornada, mientras personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorría la zona del barrio El Jarillal y observaron a un sujeto que vestía remera gris y negra, gorra fucsia y pantalón de jean, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga de manera inmediata, hacia el este de calle Vicente López.

El ataque a los policías y la detención Frente a eso, uno de los uniformados descendió de la movilidad y salió tras el sospechoso, dándole alcance a los pocos metros. Así, rodeado por el personal, ofreció abundante resistencia y atacó a los golpes a los funcionarios.

Esa reacción le provocó escoriaciones en el cuello y el antebrazo izquierdo a uno de los policías, mientras que su compañero recibió un puntapié en la rodilla por parte del malviviente. Pese a eso, pudieron reducirlo haciendo uso de la fuerza pública, de acuerdo con la información policial.

Acto seguido, los efectivos le realizaron el palpado de seguridad y detectaron que tenía en la cintura, por dentro del pantalón, una pistola de aire comprimido marca Foxs, de calibre 4,5 milímetros, detallaron las fuentes del caso.