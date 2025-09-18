Descubrieron a dos ladrones por las cámaras, los detuvieron y evitaron un robo
Los ladrones fueron detectados por las cámaras de seguridad de Las Heras. Así, policías evitaron el robo a una vivienda del departamento.
Dos ladrones fueron detenidos la madrugada de este miércoles mientras trataban de ingresar a una casa de Las Heras. Policías los detectaron por las cámaras de seguridad y evitaron el robo. Los sospechosos llevaban varias herramientas, presuntamente utilizadas para cometer ilícitos.
El episodio ocurrió cerca de las 2 a raíz del trabajo de operadores del Centro de Monitoreo de Las Heras, observaron a dos sujetos corriendo hacia el norte de calle Doctor Moreno, mediante las imágenes del sistema de cámaras de vigilancia.
La detención de los ladrones
Ante eso, se alertó a personal uniformado de la jurisdicción y, una vez en el lugar, lograron aprehender a uno de los sospechosos en poco tiempo y sin inconvenientes.
Seguidamente, otra cámara captó al presunto cómplice trepando las rejas de una vivienda, a la que ingresó con claras intenciones de robo. Luego de dar aviso nuevamente a los efectivos lasherinos, quienes sorprendieron in fraganti al maleante y lo detuvieron con varios elementos incriminatorios en su poder.
Entre las herramientas incautadas había una escalera, un martillo, una masa, pinzas, una tijera y tenazas, entre otros elementos que habrían sido empleados durante la comisión del delito, señalaron las fuentes policiales.
En tanto, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que definan su situación procesal.