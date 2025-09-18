La violencia sacude a una escuela de Las Heras: menores armados, peleas y un fuerte operativo policial

Todas las mañanas, más de 400 chicos asisten a la escuela N° 4-140 Armando Tejada Gómez de Las Heras . Allí, lo académico muchas veces pasa a segundo plano, ya que, últimamente, grupos violentos toman el protagonismo. Este miércoles, alumnos del establecimiento provocaron fuertes peleas y, a raíz de eso, hubo intervención policial.

Este miércoles, aproximadamente a las 13, un nuevo episodio de violencia preocupó a docentes, padres y alumnos de la escuela ubicada en el barrio Arquitecto Alfaro. Fuentes del establecimiento relataron que, a raíz de situaciones previas en las que se han trasladado al colegio los conflictos de las barriadas en las que residen los alumnos , durante esa jornada se les prohibió a los chicos retirarse del recinto, ya que debían esperar por la llegada de las movilidades policiales que iban a custodiar la salida.

Al llegar una patrulla policial, los alumnos comenzaron a salir, pero rápidamente se desataron peleas entre los jóvenes. En ese momento, sostiene la información, los efectivos hicieron uso del armamento largo para realizar disparos disuasivos y así controlar a los grupos violentos, frente a un gran número de alumnos presentes.

A partir de allí, se desató el descontrol frente al colegio, con los menores corriendo para todos lados. La situación no mejoró y los uniformados lanzaron gas lacrimógeno, ya que algunos jóvenes comenzaron a arrojarles piedras.

El informe policial por el conflicto en Las Heras

Por otro lado, desde la Comisaria 36° presentaron un informe ante la Dirección de Relaciones con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. En ese documento, al que tuvo acceso MDZ, se indicó que las peleas se iniciaron debido a que, fuera de la escuela, había un grupo de padres que tenía la intención de golpear a un menor, que asiste al establecimiento.

En tanto, del procedimiento policial surgió que las puertas del colegio estaban cerradas cuando llegaron a la escena y había varias personas en la calle.

Cuando se habilitó la salida de los estudiantes, comenzó una riña que terminó con los efectivos intentando controlar la situación. Como respuesta, los presentes comenzaron a lanzar piedras, provocando daños en el móvil actuante, agrega el informe.

Una vez normalizada la situación, se informó que las autoridades del colegio estaban al tanto de que iba se iba a producir un enfrentamiento a la salida, presumiblemente, por el aviso que dio una madre a los directivos.

A raíz de esto, los funcionarios entendieron que las medidas tomadas por los directivos del colegio no fueron las adecuadas para resguardar a los alumnos.

Otro video de la furiosa pelea escolar en Las Heras

Embed - Pelea escuela Las Heras 1

La violencia como moneda corriente

Los conflictos dentro y fuera de la institución se volvieron en el último tiempo casi en una rutina para los alumnos y docentes: peleas dentro y fuera; amenazas de los padres a los docentes, y demás incidente. Eso llevó a que descendiera la asistencia de los estudiantes a la escuela: "La familia que puede pagar un bondi, los manda a una escuela lejos del barrio. Así que ha ido bajando la matrícula", explicó una fuente allegada al establecimiento.

El miedo que la realidad del colegio imparte en sus alumnos y sus familias se vio reflejado en la jornada de este jueves, en donde a pesar de haber clases “normales”, se presentaron pocos chicos: "Las familias se sienten inseguras de enviar sus hijos", agregó.

Alumno armado Las Heras La foto que publicaron alumnos en las redes sociales. MDZ.

Un caso que ejemplifica a la perfección el punto crítico al que llegó el contexto de violencia en el colegio, es la foto que publicaron alumnos, hace algunas semanas, en las que uno de ellos se muestra con un arma de fuego dentro de un aula de edificio educativo y se fotografió con ella.

La foto llegó a las autoridades escolares que indicaron a este medio que la situación dentro de la Escuela Armando Tejada Gómez "es una bomba de tiempo".