Habló la docente que fue injustamente detenida por pedofilia: "Estoy esperando que la DGE decida mi futuro"

La vida de una docente de Tupungato se convirtió en un calvario desde el jueves 7 de agosto , día en que fue detenida en la escuela donde trabajaba por una investigación de distribución de material de explotación sexual infantil . Sin embargo, más de dos meses después fue sobreseída y, en una charla con MDZ, contó como fue el traumático proceso.

Sin filtros, la educadora, de quien se reserva la identidad, aseguró: "He vivido todo esto de una manera horrenda". Y calificó estas últimas semanas como "una película de terror".

Mientras la mujer cumplía con su trabajo de vicedirectora en una escuela de la localidad de Cordón del Plata , los efectivos irrumpieron en el colegio para aprehenderla frente de sus compañeros y alumnos. Al ser capturada, la docente contó qué pasó varias horas detenida sin conocer el motivo. Finalmente, cuando finalizó el operativo, las autoridades le revelaron que estaba siendo investigada por difundir material de pedofilia a través de una conocida plataforma web.

La docente quedó estupefacta, ya que jamás había realizado dicha actividad ilegal. Así, estuvo casi una semana sin comprender lo que había pasado, pero cuando le mostraron el contenido en cuestión, aseguró que empezó "a unir las piezas".

En el video, que fue publicado a través de su cuenta de YouTube, aparecía la nieta de 11 años de la maestra, de 11 años, quien estaba recreando un "trend" de TikTok que había visto hacer a chicas más grades de su colegio. Justamente, el testimonio de la menor en Cámara Gesell fue crucial para el sobreseimiento de su abuela, ya que se demostró que no existió delito y que el contenido, que fue considerado indebido por la plataforma de videos de Google, no fue cargado por la mujer.

De esa forma, mediante las pruebas presentadas por el defensor Juan Franco Ferraris, este miércoles el juez Fernando Ugarte, del Juzgado Penal Colegiado Valle de Uco, le otorgó el sobreseimiento en la causa.

Las consecuencias

Su detención causó conmoción en la comunidad de Tupungato. Desde el primer momento, la ahora sobreseída comentó que hubo dos posturas. Primero la de sus familiares, colegas y hasta padres de alumnos, que "en todo momento me brindaron su apoyo y una red de contención"; y, por otro lado, la de varios desconocidos que la amenazaron con lastimarla y hasta quemar su casa.

Sin embargo, en la lucha por reconstruir su vida, la mujer indicó que, luego de quedar desligada de la causa por pedofilia, el siguiente paso será recuperar su puesto de trabajo y seguir su carrera profesional.

Para esto, la comunidad educativa de la escuela donde trabajaba presentó una carta a la Dirección General de Escuelas (DGE), solicitando que sea reintegrada. "Estoy esperando a que la DGE decida que hacer con mi vida", explicó.

dge dirección general de escuelas casa de gobierno La decisión de la DGE será clave para el futuro de la maestra. Rodrigo D'Angelo / Archivo MDZ

No obstante, la docente denunció que desde el ente gubernamental "no se comunicaron" con ella y que en los próximos días tendrá una audiencia indagatoria con la DGE, con el objetivo de analizar su situación actual.

A esto se suma que la docente se encontraba en concurso para ser directora de escuela: "Ya pase 2 instancias del concurso", aseguró y relató que aún está a tiempo de llegar a la tercera prueba, pero necesita ser habilitada por el gobierno escolar.

Pero, más allá de todo eso, quizá la consecuencia más grave que generó este caso en su vida fue el daño psicológico: "Estoy en tratamiento. Fue muy difícil de transitar esto", subrayó.

"Lo que está contando es juntar los pedazos de mi vida y ver como rearmarlo", lamentó la mujer, quien desde el inicio de todo esto ha tenido una serie de ataques de nervios.

El vínculo abuela - nieta

La mujer cuenta que, tras meses de no poder ver a la niña por prohibición judicial, ahora volvieron a retomar el vínculo. Para esto, la abuela indicó que tanto ella como la familia están enfocados en contener a la menor, luego de la culpa que esta situación le genero.

"Ella cuenta conmigo, y además tienen acompañamiento psicológico", expresó, y sostuvo que a sus ojos, "lo que hizo mi nieta no es más que una travesura" más allá de las repercusiones que esta tuvo en sus vidas.