Desaparición de Loan: harán una inspección ocular en la casa de la abuela Catalina antes del juicio oral
El próximo martes, el tribunal recorrerá el paraje El Algarrobal para tomar contacto directo con los escenarios de la desaparición de Loan Danilo Peña: desde la casa de la abuela Catalina hasta el naranjal.
La Justicia realizará el próximo martes una inspección ocular en la vivienda de Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, Corrientes. El procedimiento se llevará a cabo a pocas semanas del inicio del juicio oral por la desaparición del menor ocurrida el 13 de junio de 2024.
Qué hará la Justicia en Corrientes
La medida judicial consistirá en una inspección ocular en distintos puntos considerados clave dentro de la investigación por la desaparición de Loan. Según informaron fuentes judiciales, el objetivo es que el tribunal pueda obtener “un conocimiento directo del lugar” donde ocurrieron los hechos.
La recorrida incluirá:
La casa de la abuela Catalina
El campo familiar
El naranjal
El sitio donde apareció el botín del niño
El hotel donde estuvieron alojados los primos
La diligencia se realizará en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio.
Cuándo comienza el juicio por la desaparición de Loan
El juicio oral está previsto para el próximo 16 de junio. Las defensas de algunos imputados habían solicitado postergar el comienzo del proceso, aunque esos planteos fueron rechazados o resueltos mediante acuerdos judiciales.
“El proceso sigue avanzando hacia esa fecha prevista”, señalaron fuentes del caso. También confirmaron que las audiencias serán presenciales y que ya se trabaja en la logística para el traslado de los acusados.
Los principales imputados en la causa
Entre los acusados que serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan se encuentran:
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María Victoria Caillava
Carlos Pérez
Laudelina Peña
Antonio Bernardino Benítez
Mónica del Carmen Millapi
Daniel Ramírez
Walter Maciel
Además, existe un segundo grupo de imputados vinculados al expediente.