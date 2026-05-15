Hallan un arsenal enterrado en Rosario: hay cinco imputados por narcotráfico y lavado de dinero

El hallazgo del arsenal en Rosario se produjo en el marco de una investigación originada por el contenido de un celular secuestrado en la ciudad de Roldán.

El hallazgo de un arsenal enterrado en un terreno dio origen a una investigación que este viernes derivó en la imputación de cinco personas en Rosario.

El descubrimiento de un arsenal oculto bajo tierra en un predio abandonado de la ciudad santafesina de Roldán abrió una nueva línea investigativa que terminó este viernes con cinco imputados por presunto narcotráfico y maniobras de lavado de activos en Rosario.

En pocas palabras Hallazgo de arsenal: Se descubrió un importante arsenal enterrado en un predio de Roldán, Santa Fe, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de dinero en Rosario.

Se descubrió un importante arsenal enterrado en un predio de Roldán, Santa Fe, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de dinero en Rosario. Origen de la investigación: La causa se inició a partir del análisis del contenido de un celular secuestrado en Roldán, lo que derivó en 18 allanamientos en Rosario.

La causa se inició a partir del análisis del contenido de un celular secuestrado en Roldán, lo que derivó en 18 allanamientos en Rosario. Secuestros relevantes: Durante los operativos se incautaron drogas (cocaína, éxtasis, marihuana), dinero en efectivo, celulares, balanzas, prensa hidráulica y vehículos de alta gama.

Durante los operativos se incautaron drogas (cocaína, éxtasis, marihuana), dinero en efectivo, celulares, balanzas, prensa hidráulica y vehículos de alta gama. Imputados y prisión preventiva: Cinco personas fueron imputadas; cuatro de ellas recibieron prisión preventiva por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos. Resumen generado por Thinkindot AI

La causa tomó impulso a partir del análisis del teléfono celular de uno de los detenidos en marzo durante un operativo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). A partir de esa información, fiscales federales ordenaron 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, incluidos departamentos y propiedades de zonas de alto nivel adquisitivo como Puerto Norte, barrio Refinería y barrio Martin.

Durante los procedimientos realizados junto a la Tropa de Operaciones Especiales se secuestraron más de un kilo de cocaína, pastillas de éxtasis, marihuana, dinero en efectivo, celulares, balanzas, una prensa hidráulica y dos vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta Dodge RAM valuada en más de 66 millones de pesos.

Operatoria de lavado La investigación apunta a que ese vehículo habría sido adquirido mediante una operatoria de lavado vinculada a la organización criminal Los Menores. Según los fiscales Santiago Alberdi y Gonzalo Ruggeri, uno de los imputados habría actuado como testaferro a cambio de dinero para figurar como titular de la camioneta. El expediente también vincula a una mujer, pareja de quien es señalado como uno de los jefes de la banda, en cuya vivienda fueron halladas las llaves y la documentación de la RAM. La mujer no quedó detenida porque está al cuidado de un bebé, aunque fue imputada y deberá cumplir medidas alternativas.

Hallazgo del arsenal El caso se originó meses atrás, cuando las fuerzas de seguridad encontraron enterrados dos tanques con un importante arsenal: fusiles de guerra, carabinas, pistolas nueve milímetros y un revólver Magnum. Los investigadores sospechan que ese poder de fuego pertenecía a la estructura liderada por Contreras.