Millonario robo en el Club de Campo: se llevaron dinero, joyas y un arsenal

El reconocido barrio privado guaymallino " Club de Campo " fue el escenario del robo de varias viviendas en la madrugada de este domingo. Como resultado, los delincuentes se llevaron una gran suma de dinero en distintas monedas, joyas de alto valor y una importante cantidad de armas de fuego.

En total fueron tres viviendas las afectadas por el paso de los ladrones, quienes ingresaron al exclusivo complejo residencial durante la noche del sábado y las primeras horas de este domingo, cuando los habitantes no estaban presentes.

Según la reconstrucción del golpe, las víctimas abandonaron sus hogares entre las 21 y 22, para regresar a minutos de las 0.30, donde se encontraron con sus casas saqueadas. Llamativamente, no se encontraron daños en las puertas.

Una por una, los malvivientes se fueron llevando distintos bienes y dinero de estos lujosos domicilios.

En su primera parada, el botín robado fue de 300 mil pesos y mil dólares. Luego, de la segunda casa se llevaron varias joyas de oro y relojes de gran valor. Por último, en la tercera vivienda se llevaron más de 120 mil dólares, 2 millones de pesos chilenos y cuatro armas de fuego (una calibre 22, otra 9 milímetros y dos calibre 38).

Otro golpe y un vecino baleado: el antecedente

Este exclusivo barrio de Guaymallén ya había sido, hace poco más de un año, el lugar de otro millonario golpe a uno de sus residentes.

En esa ocasión, delincuentes lograron vulnerar la seguridad del complejo e ingresar a la casa de un productor agrícola. A quien le robaron de una caja fuerte unos 8 millones de pesos, más algunos dólares, diamantes, oro y documentación.

El hecho se tornó más grave cuando un vecino de 63 años advirtió movimientos extraños y se acercó a la propiedad, fue baleado en el pie derecho por uno de los malvivientes antes de que la banda huyera del lugar.