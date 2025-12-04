"Una tontera de viejos": la peculiar explicación de la ex de uno de los mendocinos acusados de robo en Miami

La ex de uno de los implicados rompió el silencio y apuntó contra los medios y contra las autoridades de Estados Unidos. Además, puso en duda la gravedad del delito.

Este jueves por la mañana, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), los mendocinos acusados de robo en Miami, regresaron a la país. En las últimas horas, la ex de uno de los implicados rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Giselle, expareja de Xiccato manifestó que el hecho tomó una dimensión innecesaria, en gran parte gracias a los medios de comunicación. “Ha sido una picardía, que no se justifica, pero no entiendo por qué ha tomado tanta relevancia”, expresó.

En diálogo con radio Delta 90.3, Giselle desmintió la versión de una despedida de solteros y aclaró que viajaron a Estados Unidos por el Black Friday. “La ley de Estados Unidos toma todo como muy grave. El Dolphin Mall quiere dar a conocer un sistema nuevo de seguridad. Han exagerado todos los medios por una alarma. Y esto les vino como anillo al dedo para sacar pecho”, sentenció.

En esta misma línea, la mujer puso en duda la gravedad del delito. “La gente hace una bola de una cosa pequeña. No ha sido más que una tontera de viejos que se hacen los adolescentes”, sostuvo.