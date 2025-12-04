Los mecheros mendocinos acusados de robo en Miami deberán volver a Estados Unidos: el motivo

Los mendocinos detenidos: a la derecha, Diego Xiccato, Mauricio Aparo y Juan Manuel Zuloaga, juntos en lancha; a la izquierda, Juan Pablo Rua (arriba) y Sebastián Moyano (abajo).

Este jueves por la mañana, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), los mendocinos acusados de robo en Miami, regresaron a la país. Sin embargo, en menos de dos meses deberán regresar a Estados Unidos.

El abogado de Rua, Roberto Castillo, adelantó que la próxima semana se realizará la lectura de cargos y el 29 de enero los acusados deberán regresar a Estados Unidos para presentarse ante la jueza Mindy Glazer.

Quién es la jueza Mindy Glazer Glazer fue quien tuvo que sentenciar a los mendocinos que fueron detenidos acusados de robar varias tiendas del Dolphin Mall. La jueza les impuso una fianza a cada uno y los liberó tras estar casi 48 horas detenidos en una alcaidía del condado de Miami-Dade. A su vez, Glazer les prohibió acercarse al Dolphin Mall de por vida.

Mirá el video de la audiencia de los mendocinos Video audiencia Miami Sin embargo, no era la primera vez que la jueza aparecía en la mirada público, ya que diez años atrás se había hecho viral por condenar por robo a un amigo de la escuela. En 2015, Glazer reconoció a Arthur Boot en el juzgado y le preguntó: “Tengo una pregunta, ¿fuiste a la secundaria Nautilus?”, a lo que Boot respondió: “¡Oh por Dios!”.