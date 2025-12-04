Los mecheros mendocinos acusados de robo en Miami deberán volver a Estados Unidos: el motivo
Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) deberán presentarse ante la jueza Mindy Glazer en menos de dos meses.
Este jueves por la mañana, Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), los mendocinos acusados de robo en Miami, regresaron a la país. Sin embargo, en menos de dos meses deberán regresar a Estados Unidos.
El abogado de Rua, Roberto Castillo, adelantó que la próxima semana se realizará la lectura de cargos y el 29 de enero los acusados deberán regresar a Estados Unidos para presentarse ante la jueza Mindy Glazer.
Quién es la jueza Mindy Glazer
Glazer fue quien tuvo que sentenciar a los mendocinos que fueron detenidos acusados de robar varias tiendas del Dolphin Mall. La jueza les impuso una fianza a cada uno y los liberó tras estar casi 48 horas detenidos en una alcaidía del condado de Miami-Dade. A su vez, Glazer les prohibió acercarse al Dolphin Mall de por vida.
Sin embargo, no era la primera vez que la jueza aparecía en la mirada público, ya que diez años atrás se había hecho viral por condenar por robo a un amigo de la escuela. En 2015, Glazer reconoció a Arthur Boot en el juzgado y le preguntó: “Tengo una pregunta, ¿fuiste a la secundaria Nautilus?”, a lo que Boot respondió: “¡Oh por Dios!”.
“Escuchen, este era el chico más agradable de la secundaria. Era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él y con otros nenes”, manifestó la jueza y concluyó: “Lo siento mucho. Espero que puedas salir bien de esto y llevar una vida legal”. El video se volvió viral debido a la reacción del acusado, quien cumplió su sentencia pero luego volvió a ser condenado por robo, en agosto de 2024.