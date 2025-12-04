La durísima advertencia del gobierno de Estados Unidos por los cinco mendocinos detenidos tras robar en Miami

La embajada de Estados Unidos difundió un fuerte mensaje, luego de la detención de cinco turistas argentinos, acusados y encarcelados por haber robado distintos elementos en un conocido centro comercial de Miami .

El posteo, ilustrado con una fotografía realizada con inteligencia artificial con los cinco mendocinos , dice: “Te parece divertido robar en un shopping en Miami?”.

“Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”, ratificaron las autoridades de la representación diplomática en la Argentina, a través de la red social X, en obvia referencia al accionar de los cinco argentinos en el Dolphin Mall , ubicado en la zona de Doral, cerca del aeropuerto Internacional de Miami .

Asimismo, en la publicación se especifica que “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

Los mendocinos Diego Luis Xiccato de 46 años; Mauricio Ariel Aparo (49); Sebastián Luis Moya (41); Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45) fueron imputados con los cargos de robo minorista y la orquestación de un plan de defraudación.

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de 4.000 dólares para cada uno.

Tras haberse hecho de más de 2.000 dólares en mercadería, los cinco fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una serie de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad, en las cuales se observaba a los mendocinos.

Los cinco fueron aprehendidos el pasado domingo 30 de noviembre, cuando los uniformados los aprehendieron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras en donde habían usado distintas técnicas de distracción para cometer los hurtos.