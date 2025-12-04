Nicolás Maduro confirmó un contacto telefónico "cordial" con Donald Trump en medio de la tensión bilateral
Maduro aseguró que mantuvo una conversación telefónica con Trump “hace unos diez días”, en medio del creciente conflicto entre Caracas y Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una comunicación que —según dijo— ocurrió “hace unos diez días”. La llamada se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y por la ausencia de relaciones diplomáticas formales desde 2019.
Maduro detalló que la Casa Blanca se comunicó directamente con el Palacio de Miraflores y que el intercambio se desarrolló “en un tono de respeto”. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que espera que este primer contacto sea un paso “hacia un diálogo respetuoso” entre los dos países. “Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)”, expresó, al explicar que había mantenido silencio por “prudencia” mientras el proceso seguía su curso.
Un contacto en medio de la tensión
El mandatario aseguró que el camino entre Caracas y Washington debe construirse con “respeto, diplomacia y diálogo”, y se mostró confiado en que los avances contribuirán a la paz y al futuro de Venezuela. Por su parte, Trump reconoció el domingo, durante un diálogo con periodistas en el Air Force One, que la comunicación existió, aunque evitó dar detalles: “La respuesta es sí… No quiero comentar al respecto”.
Según un informe publicado por The New York Times, basado en fuentes anónimas, la llamada habría tenido lugar en la segunda mitad de noviembre e incluso se habría hablado de una posible reunión en Estados Unidos. El reporte indicó que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no se concretaron planes posteriores.
Maduro ha manifestado en varias oportunidades su disposición a un encuentro directo con el líder estadounidense, incluso “face to face (cara a cara)”. Todo esto ocurre en un momento en que la tensión crece: Trump advirtió recientemente a pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y zonas cercanas como “cerrado”, en medio de la crisis de conectividad que atraviesa el país sudamericano.