Nicolás Maduro confirmó un contacto telefónico "cordial" con Donald Trump en medio de la tensión bilateral

Maduro sostuvo que la charla fue “respetuosa” y expresó su deseo de avanzar hacia un canal diplomático con Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una comunicación que —según dijo— ocurrió “hace unos diez días”. La llamada se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y por la ausencia de relaciones diplomáticas formales desde 2019.

Maduro detalló que la Casa Blanca se comunicó directamente con el Palacio de Miraflores y que el intercambio se desarrolló “en un tono de respeto”. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que espera que este primer contacto sea un paso “hacia un diálogo respetuoso” entre los dos países. “Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)”, expresó, al explicar que había mantenido silencio por “prudencia” mientras el proceso seguía su curso.

AHORA: Nicolás Maduro sobre su llamada telefónica con Trump: "Fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que hasta cordial (…) Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, bienvenido". — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 4, 2025 Un contacto en medio de la tensión El mandatario aseguró que el camino entre Caracas y Washington debe construirse con "respeto, diplomacia y diálogo", y se mostró confiado en que los avances contribuirán a la paz y al futuro de Venezuela. Por su parte, Trump reconoció el domingo, durante un diálogo con periodistas en el Air Force One, que la comunicación existió, aunque evitó dar detalles: "La respuesta es sí… No quiero comentar al respecto".

Según un informe publicado por The New York Times, basado en fuentes anónimas, la llamada habría tenido lugar en la segunda mitad de noviembre e incluso se habría hablado de una posible reunión en Estados Unidos. El reporte indicó que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no se concretaron planes posteriores.