Trump confirmó el contacto telefónico con Maduro

El presidente de los EEUU, Donald Trump , confirmó a la prensa que tuvo una comunicación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro , aunque evitó precisar cuáles fueron los tópicos de ese contacto ni si la conversación fue positiva o negativa.

“ La respuesta es sí ”, dijo al confirmar la llamada. Ante preguntas sobre cómo transcurrió la conversación, señaló: “ No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica ”.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, expresó Trump ante periodistas, luego de que el diario The New York Times diera a conocer la existencia del contacto. Con un tono distante, el mandatario norteamericano evitó profundizar en los detalles: “No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”.

La comunicación se da en medio de la escalada de tensión entre ambos países, luego de que la Casa Blanca enviara buques de la Armada a patrullar el mar Caribe que bombarderaron y hundieron presuntas lanchas de organizaciones narcos con decenas de muertes. A esto se agrega el cierre del espacio aéreo que promovió el propio Trump al advertir a las compañías aéreas sobre los riesgos de volar por el espacio aéreo venezolano.

La revelación del diálogo entre ambos mandatarios se produjo pocas horas después de que el senador republicano Markwayne Mullin asegurara que el gobierno norteamericano le ofreció a Maduro la posibilidad de abandonar Venezuela e irse a Rusia u otro país.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro y el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

El gobierno de Trump asegura que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren que Maduro sea destituido del poder, posiblemente por la fuerza.

Por su parte Maduro, denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras de su país, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por Maduro y publicada y por su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio “del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.