Venezuela acusó de inmoral al intento de Donald Trump de cerrar su espacio aéreo

El Gobierno de Venezuela calificó este sábado como una "agresión extravagante" la decisión de Estados Unidos de pretender imponer restricciones sobre el espacio aéreo del país caribeño. En un comunicado oficial, rechazaron que Washington pretenda "aplicar extraterritorialmente" su jurisdicción para condicionar el uso del espacio aéreo venezolano.

Antes, a través de un mensaje difundido este sábado por la red social Truth Social, el presidente Donald Trump había anunciado: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, consideren por favor que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Las autoridades venezolanas afirmaron que esa postura constituye una amenaza a la soberanía nacional y a la integridad territorial .

El Gobierno de Venezuela señaló que las declaraciones estadounidenses equivalen a una amenaza implícita de uso de la fuerza, prohibida por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas. También señaló que esas acciones contradicen el propósito central del Artículo 1, referido a la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

Venezuela recordó que, de acuerdo con el Convenio de Chicago de 1944 y las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, cada Estado ejerce soberanía exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio. Por ello reiteró que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias” de ningún poder extranjero.

Informó que la decisión estadounidense afecta la continuidad de los vuelos de migrantes venezolanos que salen de Estados Unidos en calidad de deportados e ingresan a su país como repatriados por el Gobierno nacional.

“Hacemos un llamado directo a la comunidad Internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica”, agregó el texto difundido por la cancillería venezolana.