Donald Trump y Nicolás Maduro, una llamada y dura advertencia: ¿se acerca el final?

Durante el último fin de semana, Donald Trump mantuvo un diálogo telefónico con Nicolás Maduro que tensó aún más el tablero regional. Según confirmaron fuentes en Washington, el mandatario republicano le reiteró al líder venezolano que Estados Unidos “multiplicará” su ofensiva militar si él y la cúpula chavista no abandonan Caracas en un plazo acotado.

En esa comunicación también intervino el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, lo que dejó al descubierto que la administración republicana descartó cualquier vía alternativa de negociación —como los canales petroleros que algunos sectores de la Casa Blanca promovían— para encaminar una transición política en Venezuela .

Lejos de ofrecer una mesa de conversaciones o un esquema para que el chavismo gane tiempo, Trump fue directo: reafirmó que su objetivo es cortar de raíz las operaciones de los carteles vinculados al régimen, especialmente aquellos que, según Washington, operan bajo el paraguas del Palacio de Miraflores.

La Casa Blanca, por su parte, negó que exista siquiera la posibilidad de un encuentro cara a cara entre ambos mandatarios. El mensaje fue tajante: no habrá fotos ni negociaciones públicas, solo presión creciente.

En ese intercambio , Trump dejó en claro que no sólo Maduro debe dejar el poder. También mencionó a las principales figuras que integran el aparato de negocios ilegales y el sistema represivo: Diosdado Cabello, el ministro Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. “Todos ellos deberán salir”, habría sido la frase que sintetizó la postura republicana.

Al comienzo de los contactos reservados, se evaluó permitir que Maduro abandonara Caracas y que la transición quedara en manos de Delcy y Jorge Rodríguez. Sin embargo, esa opción fue descartada por completo. La exigencia actual es que toda la cúpula se marche en simultáneo.

Cartel de los Soles: organización terrrista

Apenas horas después de la llamada, el Departamento de Estado formalizó la designación del Cartel de los Soles —que Estados Unidos ubica bajo el mando de Maduro— como Organización Terrorista Extranjera, un paso que habilita nuevas herramientas jurídicas para acorralar al régimen. Paralelamente, el Pentágono reforzó el cerco militar en las costas venezolanas mientras el Tesoro avanza sobre las redes financieras del chavismo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistió en que “nada está fuera de análisis”, y en la Casa Blanca ya dan por hecho que la fase más intensa de la operación se desplegará entre principios de diciembre y mediados de enero, con objetivos directamente vinculados a la infraestructura del Cartel de los Soles.

En una comunicación por zoom con tropas estadounidenses durante el Día de Acción de Gracias, Trump adelantó que endurecerán los controles terrestres contra el narcotráfico: “Les advertimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país.”

Mientras tanto, la oposición venezolana —representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado— aguarda que Maduro finalmente abandone Caracas para asumir un gobierno de transición. En Washington creen que ese escenario empieza a tomar forma bajo la presión combinada de sanciones, bloqueos y amenazas militares.