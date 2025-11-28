Navidad con comida de plástico: el vergonzoso festejo de un gobernador chavista

El gobernador del estado de Táchira tuvo un particular festejo en redes de la Navidad que enfureció a los usuarios.

Con el adelantamiento de la Navidad en Venezuela, el gobernador chavista del estado Táchira conocido como Freddy Bernal se vió envuelto en un escándalo cuando posteó en sus redes sociales un video en el que aparecía junto a su familia festejando, pero con platos que tenían comida de plástico.

"Saludos Táchira! Seguimos aquí en esta hermosa Navidad en Cárdenas con un plato navideño", celebró Bernal mientras la cámara lo apuntaba al lado de sus hijas y enfrentado a su esposa en una mesa con decoraciones.

El Gobernador Chavista Que Celebró La Navidad Adelantada Con Comida De Plástico X: @alertamundonews Lo que pretendía ser una postal familiar terminó generando indignación en los usuarios que resaltaban la desconexión con la realidad de los dirigentes venezolanos en un país en el que, según la ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), en 2023 el 51,9 % de la población vivía en la pobreza, además de la escasez y el encarecimiento de los alimentos que es una cuestión crítica hace años.

Por qué se adelantó la Navidad en Venezuela Venezuela dio comienzo a la Navidad adelantada por el presidente Nicolás Maduro a principios de octubre, una medida que ya ha tomado en años anteriores con el argumento de "fomentar la economía" del país caribeño.

El anuncio lo realizó el mandatario venezolano en la cadena estatal VTV en el programa 90 de Con Maduro+, en el que afirmó que aplicarían “la fórmula de otros años que (les) ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad" y que, por lo tanto, "desde el 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela“.