Nicolás Maduro, acorralado: Donald Trump exige "cierre total" del espacio aéreo venezolano

Donald Trump volvió a encender las alarmas regionales con un explosivo mensaje en X: pidió a aerolíneas, pilotos y narcotraficantes evitar el espacio aéreo venezolano, que permanecerá “cerrado por completo”. El anuncio llegó luego de un tenso intercambio telefónico con Nicolás Maduro , donde —según fuentes en Washington— el presidente republicano advirtió que Estados Unidos “multiplicará” su ofensiva militar si el chavismo no abandona Caracas en un plazo acotado.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad . ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", escribió en su cuenta de X, el mandatario estadounidense.

Lejos de ofrecer una mesa de diálogo, Trump fue directo: ratificó que su objetivo es desmantelar las operaciones de los carteles vinculados al régimen, especialmente aquellos que, según Washington, operan bajo el paraguas del Palacio de Miraflores. La Casa Blanca, por su parte, negó la posibilidad de un encuentro cara a cara entre ambos mandatarios y aclaró que sólo habrá presión creciente.

En esa conversación también intervino el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal de que la administración republicana ya descartó cualquier alternativa de negociación. Los canales petroleros que algunos sectores de la Casa Blanca proponían quedaron fuera de juego.

Trump también apuntó a toda la estructura de poder chavista. No solo exigió la salida de Maduro, sino también la de Diosdado Cabello, el ministro Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Al inicio de los contactos reservados se evaluó permitir que Maduro abandonara Caracas y dejar la transición en manos de Delcy y Jorge Rodríguez, pero la opción fue descartada: la exigencia actual es que toda la cúpula se marche al mismo tiempo.

El Cartel de los Soles, designado como organización terrorista

Horas después del llamado, el Departamento de Estado formalizó la designación del Cartel de los Soles —que Estados Unidos ubica bajo el mando de Maduro— como Organización Terrorista Extranjera. La decisión habilita nuevas herramientas jurídicas para acorralar al régimen, mientras el Pentágono refuerza el cerco militar en las costas venezolanas y el Tesoro avanza sobre las redes financieras del chavismo.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, remarcó que “nada está fuera de análisis”, y en la Casa Blanca prevén que la fase más intensa de la operación se desplegará entre principios de diciembre y mediados de enero, con objetivos vinculados directamente a la infraestructura del Cartel de los Soles.

Endurecimiento militar y advertencias desde Washington

En una comunicación por Zoom con tropas estadounidenses durante el Día de Acción de Gracias, Trump adelantó que se intensificarán los controles terrestres contra el narcotráfico y lanzó una advertencia directa: “Les advertimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país”.

Mientras tanto, la oposición venezolana —representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado— aguarda que Maduro abandone Caracas para habilitar un gobierno de transición. En Washington creen que ese escenario empieza a tomar forma bajo la presión combinada de sanciones, bloqueos y una escalada militar cada vez más visible.

Noticia en desarrollo...