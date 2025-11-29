Desvían cientos de vuelos sobre el cielo de Venezuela tras la advertencia de Donald Trump

La alarma se encendió primero en redes sociales. Un tuit que circuló este sábado alertó que cientos de vuelos que normalmente viajan a través del espacio aéreo de Venezuela desviaron sus rutas, luego de la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

El mandatario norteamericano había publicado más temprano en la red social Truth Social un mensaje directo a aerolíneas y pilotos. "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", escribió, sin dar más detalles sobre los plazos de esta advertencia. La notificación llega en un momento de máxima tensión bilateral.

La publicación del presidente estadounidense coincidió con la revelación del The New York Times sobre una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según el diario, en la comunicación participó también el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los principales críticos del chavismo.

Fuentes del medio señalaron que, pese al intercambio, no hubo acuerdo para un eventual encuentro entre los mandatarios.

Este episodio se suma a otro frente de tensión: 24 horas antes, T rump había asegurado que las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuarían “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes venezolanos”, en paralelo al despliegue naval que su administración mantiene en el Caribe.

El endurecimiento de la postura estadounidense no es nuevo. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado instando a las aerolíneas a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que calificó como una “situación potencialmente peligrosa”.

En el mismo período, Washington reconoció ataques contra embarcaciones en el Caribe —operativos que ocasionaron muertes— bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas, en tanto, rechaza esas acusaciones y denuncia un hostigamiento político y militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/defense_civil25/status/1994813522409394212?s=20&partner=&hide_thread=false Alert: Hundreds of flights that normally travel through Venezuelan airspace are now rerouting after President Trump issued his warning! pic.twitter.com/iYHNxgt6BT — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 29, 2025

Incertidumbre en la región

Con vuelos desviados, un mensaje presidencial sin mayores explicaciones y el movimiento de aviones militares, la región atraviesa un nuevo pico de incertidumbre.

Mientras se espera una aclaración formal del Departamento de Estado o del Pentágono, aerolíneas internacionales ya han comenzado a adoptar rutas alternativas para evitar el espacio aéreo venezolano.

La tensión, lejos de disiparse, se profundiza a cada hora.