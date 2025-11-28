Más vuelos a Estados Unidos y Brasil: autorizan a una aerolínea a operar hacia esos destinos con escalas

La autorización se oficializó mediante la Disposición 43/2025 y habilita LATAM Airlines Perú a ofrecer vuelos con escalas.

En línea con la política de cielos abiertos, el Gobierno autorizó a la aerolínea LATAM Airlines Perú a ofertar vuelos con escalas en Argentina que tengan por destino final Estados Unidos, el Caribe y Brasil. Las conexiones funcionarían desde algunas provincias hasta Lima, Perú, en ambos sentidos, y a partir de allí hacía los demás destinos.

La autorización se oficializó mediante la Disposición 43/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. “Autorizar aerocomercialmente a la empresa de bandera peruana LATAM Airlines Perú Sucursal Argentina a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada“, reza el documento oficial con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

“La solicitud aprobada, si bien otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras, no implica la intención de iniciar vuelos de inmediato en ninguna ruta específica, sino que establece un marco más ágil ante futuras solicitudes”, expresaron desde LATAM Airlines Perú.

Viajes Respecto a los viajes con escala, se determinó que los pasajeros que partan de las ciudades argentinas tenga la posibilidad de abordar otro vuelo desde Perú con destino final a los Estados Unidos, el Caribe y Brasil. Entre los distritos locales se encuentran: Rosario, Iguazú, Salta, Córdoba, Tucumán, Neuquén y Mendoza.

